Le Kremlin "défavorable" au déploiement de troupes européennes en Ukraine

Le
27 Aoû. 2025 à 11h50 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Le président russe Vladimir Poutine lors d'une réunion avec les membres du gouvernement à Moscou, le 27 août 2025

Le président russe Vladimir Poutine lors d'une réunion avec les membres du gouvernement à Moscou, le 27 août 2025

POOL/AFP
Vyacheslav PROKOFYEV
Partager 3 minutes de lecture

Le Kremlin s'est dit "défavorable" mercredi à un éventuel envoi de troupes européennes en Ukraine dans le cadre d'un potentiel accord de paix, tout en sous-entendant qu'une rencontre entre les présidents Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky n'est pas à l'ordre du jour.

Les efforts diplomatiques pour trouver une issue à l'offensive russe lancée contre l'Ukraine en 2022 se sont accélérés ces dernières semaines, sous la houlette de Donald Trump, mais la perspective d'une paix reste lointaine tant les désaccords sont profonds.

L'Ukraine conditionne tout accord à l'obtention de solides garanties de sécurité de ses alliés pour se protéger d'un nouvel assaut russe à l'avenir, que Kiev voit comme quasiment inévitable.

Parmi les pistes évoquées, le déploiement de troupes européennes en Ukraine, Donald Trump ayant en revanche exclu l'envoi de soldats américains au sol.

Interrogé à ce sujet mercredi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a répondu que la Russie voyait ces discussions d'un œil "défavorable".

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse à Kiev, le 25 août 2025

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse à Kiev, le 25 août 2025

AFP
Genya SAVILOV

"Il n'y a pas d'armée européenne, il n'y a que des armées de pays spécifiques, qui sont pour la plupart membres de l'Otan", a-t-il dit lors de son briefing quotidien, auquel participait notamment l'AFP.

La Russie considère l'expansion de l'Otan à ses frontières comme l'une des "causes profondes" ayant mené à son offensive contre l'Ukraine, il y a plus de trois ans.

Dmitri Peskov, questionné sur ce que la Russie serait prête à accepter, a refusé de détailler la position du Kremlin.

Mais il a estimé que les garanties de sécurité étaient "l'un des sujets les plus importants" dans le cadre de pourparlers de paix.

Avancée russe

Des négociateurs russes et ukrainiens ont déjà tenu des pourparlers directs en Turquie ces derniers mois, sans permettre de réelles avancées.

Le président américain Donald Trump à la Maison Blanche, le 26 août 2025 à Washington

Le président américain Donald Trump à la Maison Blanche, le 26 août 2025 à Washington

AFP
Mandel NGAN

Washington souhaite que Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky se rencontrent pour négocier, ce à quoi le président ukrainien dit être prêt.

Mais le porte-parole russe Dmitri Peskov a souligné mercredi que tout contact de ce type "doit être bien préparé, afin d'être fructueux", façon de suggérer que cette rencontre n'est pas à l'ordre du jour pour Moscou.

Vladimir Poutine, qui considère Volodymyr Zelensky comme illégitime, a jusque-là toujours refusé de le rencontrer.

Le président Donald Trump, qui joue un rôle central dans ce dossier, avait dit plus tôt en août préparer une rencontre entre les deux présidents.

Mais le dirigeant américain s'est montré depuis bien moins affirmatif, soulignant la semaine dernière que Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky "ne s'entendent pas très bien, pour des raisons évidentes".

Malgré les efforts de médiation, les positions des deux camps semblent toujours irréconciliables.

Pour mettre fin à son assaut, la Russie réclame notamment que l'Ukraine lui cède quatre régions partiellement occupées, en plus de la Crimée annexée en 2014, et renonce à intégrer l'Alliance atlantique. Des conditions que Kiev juge inacceptables.

Les territoires ukrainiens revendiqués par la Russie

Carte de l'Ukraine indiquant les territoires revendiqués par la Russie dans le pays (Donetsk, Lougansk, Zaporijjia et Kherson) et en Crimée (annexée en 2014), ainsi que l'avancée des troupes russes, selon les données de l'Institute for the Study of War and AEI's Critical Threats Project au 17 août 2025

AFP/Archives
Guillermo RIVAS PACHECO, Jean-Michel CORNU

La Russie est enhardie par sa position favorable sur le champ de bataille, néanmoins obtenue au prix de pertes humaines considérables.

Son ministère de la Défense a revendiqué mercredi la prise d'un village dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine.

Celui-ci, Perché Travnia, est situé tout près de la ville de Pokrovsk, ancien centre urbain désormais en ruines dont l'armée russe tente de s'emparer.

L'Ukraine a de son côté affirmé mercredi que des frappes russes avaient fait trois morts dans la région de Kherson au sud du pays, et endommagé des infrastructures énergétiques.

International
RUSSIE, Fédération de

Dans le même thème - International

Des ouvriers installent la flèche d'une réplique à l'échelle 1/10e de la Tour Eiffel, construite par l'entrepreneur alsacien Jean-Claude Fassler, à Sainte-Croix-aux-Mines, dans le Haut-Rhin, le 26 août 2025
International

En Alsace, l'incroyable montage d'une fidèle réplique de tour Eiffel

Collecte le sang lors du &quot;Marathon du don 2024&quot; à l'Hôtel de Ville de Paris, le 28 novembre 2024
International

Tatouages, piercings: plus que deux mois d'attente pour donner son sang

Des Palestiniens fuient leurs maisons dans le quartier de Saftawy à Jabalia, dan le nord de Gaza, le 26 août 2025
International

Israël intensifie ses opérations près de Gaza-ville, réunion à la Maison Blanche

55.75222, 37.61556

À la une

International

Bassirou Diomaye Faye en visite à Paris: quels sont les grands sujets sur la table entre le Sénégal et la France?

Afrique

"Le tribunal a agi comme le juge naturel des droits": bras de fer au Mali après la dissolution des partis politiques

International

Israël intensifie ses opérations près de Gaza-ville, réunion à la Maison Blanche

International

Une "offense à la France tout entière" : Macron réplique à Netanyahu sur l'antisémitisme

Afrique

Afrique du Sud, Égypte, Maroc... Ces pays africains qui comptent le plus de millionnaires

International

Macron, Merz et Tusk en Moldavie pour afficher leur soutien face à Moscou

International

Un juge brésilien ordonne une surveillance permanente de Bolsonaro pour "risque de fuite"

Terriennes

"Son combat est le nôtre": mobilisation pour Sharifeh Mohammadi, militante des droits humains condamnée à mort en Iran

International

Gaza: au moins 20 morts dont 5 journalistes dans des frappes israéliennes sur un hôpital de Khan Younès

International

Cisjordanie: des centaines d'oliviers déracinés après "une grave fusillade" contre des colons israéliens