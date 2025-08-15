"Le Liban n'aura plus de vie": le Hezbollah prêt à "livrer bataille" pour s'opposer à son désarmement

Le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, a accusé ce vendredi 15 août le gouvernement libanais de "livrer" le pays à Israël en poussant au désarmement de son mouvement. Il a également agité le spectre d'une "guerre civile". Le Liban "n'aura plus de vie" si l'État agit contre lui, prévient-il.

 

Le
15 Aoû. 2025 à 09h13 (TU)
Mis à jour le
Par
Maxime Le Roux
avec agences
Naïm Kassem

Le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, lors d'un discours télévisé à Dahiyeh, une banlieue sud de Beyrouth, au Liban, le mercredi 30 juillet 2025 (photo d'archives)

Associated Press / Bilal Hussein
Partager 2 minutes de lecture

Un rejet suivi de menaces. Le Hezbollah, qui a déjà refusé de rendre les armes d'ici à la fin 2025, comme lui demande le gouvernement libanais, hausse le ton. Le mouvement chiite, armé et financé par l'Iran, se dit prêt à "livrer bataille" pour préserver ses armes et estime que la décision du gouvernement de le désarmer pourrait conduire à une "guerre civile".

"C'est notre nation, ensemble. Nous vivons dignement ensemble et construisons sa souveraineté ensemble – sinon le Liban n'aura plus de vie si vous vous trouvez de l'autre côté et tentez de nous affronter et de nous éliminer", a lancé Naïm Qassem.

Le 5 août dernier, le gouvernement libanais avait chargé l'armée de préparer un plan d'action pour garantir ce désarmement, une mesure sans précédent depuis l'accord de Taëf, qui a mis fin à la guerre civile libanaise (1975-1990) et en vertu duquel les partis ont remis leurs armes à l'État, à l'exception du Hezbollah. 

"Nous sommes convaincus de gagner la bataille"

Le gouvernement "a commis une faute grave en prenant une décision qui prive le Liban de l'arme de la résistance contre l'ennemi israélien", avait réagi début août le mouvement chiite soutenu par l'Iran, estimant que cette décision "sapait la souveraineté du Liban" et "donnait les mains libres à Israël"

"C'est pourquoi nous ferons comme si elle n'existait pas".

Le Hezbollah

"Ce gouvernement exécute l'ordre américano-israélien de mettre fin à la résistance, même si cela entraîne une guerre civile et des conflits internes", a accusé ce vendredi Naïm Qassem, dans un discours diffusé par la télévision du Hezbollah Al-Manar. Il a fait ce discours après avoir rencontré le chef du Conseil suprême de la sécurité nationale iranien, Ali Larijani, qui était arrivé mercredi à Beyrouth.

Ali Larijani

Ali Larijani, le chef du Conseil de sécurité nationale iranien, fait un geste alors que les partisans du Hezbollah se rassemblent pour l'accueillir à l'extérieur de l'aéroport international Rafik Hariri à Beyrouth, au Liban, le mercredi 13 août 2025.

Associated Press / Bilal Hussein

Naïm Qassem a affirmé que la "mission du gouvernement est d'assurer la stabilité et de reconstruire le Liban, et non de livrer le pays à un tyran israélien insatiable ou à un tyran américain". "La résistance ne rendra pas les armes tant que l'agression et l'occupation (israéliennes, ndlr) se poursuivront. Nous livrerons bataille (...) si nécessaire pour contrer ce projet israélo-américain, quel qu'en soit le prix. Nous sommes convaincus de gagner la bataille", a-t-il ajouté.

(Re)lireCinq ans après l'explosion du port de Beyrouth : pourquoi l'enquête n'avance pas

"Il est encore possible de discuter, d'ajuster les choses et de parvenir à une résolution politique avant que la situation ne dégénère en une confrontation dont personne ne veut", a poursuivi Naïm Qassem, qui a remplacé Hassan Nasrallah à la tête du parti-milice en octobre 2024. "Mais si cela nous est imposé, nous sommes prêts et nous n'avons pas d'autre choix... À ce moment-là, il y aura une manifestation dans les rues, dans tout le Liban, qui atteindra l'ambassade américaine".

Chargement du lecteur...

Le conflit entre le Hezbollah et Israël, qui a laissé une partie du Liban en ruines, a éclaté en octobre 2023 lorsque le groupe a ouvert le feu sur des positions israéliennes le long de la frontière sud, en solidarité avec son allié palestinien, le Hamas, au début de la guerre de Gaza.

Le Hezbollah est sorti très affaibli d'une guerre en 2024 contre Israël, qui a détruit une partie de son arsenal, décimé sa direction et tué près de 5.000 de ses combattants. Puissant mouvement armé qui avait dominé pendant des années la vie politique au Liban, le Hezbollah a été fondé et financé par l'Iran, ennemi juré d'Israël.

Depuis l’assassinat de Hassan Nasrallah, Naïm Qassem a basculé dans la clandestinité. Ses discours sont préenregistrés. Il n’est pas connu pour avoir eu des fonctions dans l’appareil sécuritaire ou militaire du Hezbollah. Il appartient au cercle fondateur du mouvement armé, né de la conjonction de la révolution islamique en Iran en 1979 et de la seconde invasion israélienne du Liban en 1982, qui aboutit à l’occupation du Sud jusqu'en 2000. Sa famille est originaire de Kfar Kila, une localité chiite frontalière d’Israël.

(Re)lireQue risque Nazih Marwan El-Azzi, l’influenceur gabono-libanais qui prétend pouvoir faire vaciller le pouvoir de Libreville?

Que reste-t-il de l'arsenal du Hezbollah? 

En juin, le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, a déclaré que l'armée libanaise avait démantelé "plus de 500 positions militaires et dépôts d'armes" dans le sud du pays, conformément à l'accord de cessez-le-feu signé avec Israël, le 27 novembre 2024.

Selon l'expert militaire Riad Kahwaji, "l'arsenal du mouvement a été lourdement dégradé", à la fois par le dernier conflit, qui a tourné à deux mois de guerre ouverte à l'automne 2024, "et par les frappes israéliennes répétées visant ses dépôts d’armes". 

"Selon les renseignements disponibles, il a perdu une grande partie de son arsenal lourd, notamment ses missiles longue portée", a-t-il précisé à l'AFP. "Selon des sources du renseignement, le Hezbollah aurait perdu environ 70% de ses capacités".

La chute en décembre de l'ancien président syrien Bachar al-Assad, son principal allié, a également coupé ses routes d'approvisionnement.

International
LIBAN
L'actualité au Liban

Dans le même thème - International

Hommage à Ilan Halimi le 13 février 2019 à Sainte-Geneviève-des-Bois, en Essonne, deux jours après que deux arbres plantés en son honneur y ont été vandalisés
International

Un olivier rendant hommage à Ilan Halimi abattu, indignation face à "la haine antisémite"

Charlotte Caubel, alors secrétaire d'Etat à l'Enfance, s'exprime à l'Assemblée nationale le 14 novembre 2023 à Paris
International

L'ex-secrétaire d'Etat Charlotte Caubel nommée procureure adjointe à Paris

Paris-Saclay reste la meilleure université française, en treizième place mondiale, dans le classement annuel de Shanghai
International

Classement de Shanghai: peu de changement pour les universités françaises

L'actualité au Liban

Hezbollah
International

"Nous ferons comme si cette décision n'existait pas" : au Liban le Hezbollah refuse de rendre les armes

Afrique

Que risque Nazih Marwan El-Azzi, l’influenceur gabono-libanais qui prétend pouvoir faire vaciller le pouvoir de Libreville?

International

Cinq ans après l'explosion du port de Beyrouth : pourquoi l'enquête n'avance pas

quand l'enquête aboutira-t-elle ?

Cinq ans après l'explosion du port, Beyrouth entre mémoire et quête de justice

Jazzman d'orient

Le Liban pleure la disparition du compositeur Ziad Rahbani, fils de l'immense Fairouz

À la une

Afrique

Mali : la junte dénonce un plan de déstabilisation soutenu par des "États étrangers", un Français arrêté

International

"Un pari historique": quels enjeux pour la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska?

International

"Le Liban n'aura plus de vie": le Hezbollah prêt à "livrer bataille" pour s'opposer à son désarmement

International

Pas de traité contre la pollution plastique, échec des négociations en Suisse

Sport

"Des stratégies différentes": pourquoi le top 10 des clubs de football les plus riches d'Afrique ne change pas

International

Inde: au moins 60 morts dans les inondations, les recherches se poursuivent

International

Serbie: deuxième soirée d'affrontements entre manifestants et partisans du pouvoir

International

Donald Trump se rêve en lauréat du prix Nobel de la paix, soutenu par de nombreux dirigeants

Sport

Sénégal : des "irrégularités" lors de l'élection du président de la Fédération de football?

TERRIENNES

A la recherche de Berthe Weill, galeriste d'avant-garde