"Le Liban n'aura plus de vie": le Hezbollah prêt à "livrer bataille" pour s'opposer à son désarmement

Le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, a accusé ce vendredi 15 août le gouvernement libanais de "livrer" le pays à Israël en poussant au désarmement de son mouvement. Il a également agité le spectre d'une "guerre civile". Le Liban "n'aura plus de vie" si l'État agit contre lui, prévient-il.

Le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, lors d'un discours télévisé à Dahiyeh, une banlieue sud de Beyrouth, au Liban, le mercredi 30 juillet 2025 (photo d'archives)

Un rejet suivi de menaces. Le Hezbollah, qui a déjà refusé de rendre les armes d'ici à la fin 2025, comme lui demande le gouvernement libanais, hausse le ton. Le mouvement chiite, armé et financé par l'Iran, se dit prêt à "livrer bataille" pour préserver ses armes et estime que la décision du gouvernement de le désarmer pourrait conduire à une "guerre civile".

"C'est notre nation, ensemble. Nous vivons dignement ensemble et construisons sa souveraineté ensemble – sinon le Liban n'aura plus de vie si vous vous trouvez de l'autre côté et tentez de nous affronter et de nous éliminer", a lancé Naïm Qassem.

Le 5 août dernier, le gouvernement libanais avait chargé l'armée de préparer un plan d'action pour garantir ce désarmement, une mesure sans précédent depuis l'accord de Taëf, qui a mis fin à la guerre civile libanaise (1975-1990) et en vertu duquel les partis ont remis leurs armes à l'État, à l'exception du Hezbollah.

"Nous sommes convaincus de gagner la bataille"

Le gouvernement "a commis une faute grave en prenant une décision qui prive le Liban de l'arme de la résistance contre l'ennemi israélien", avait réagi début août le mouvement chiite soutenu par l'Iran, estimant que cette décision "sapait la souveraineté du Liban" et "donnait les mains libres à Israël".

"C'est pourquoi nous ferons comme si elle n'existait pas". Le Hezbollah

"Ce gouvernement exécute l'ordre américano-israélien de mettre fin à la résistance, même si cela entraîne une guerre civile et des conflits internes", a accusé ce vendredi Naïm Qassem, dans un discours diffusé par la télévision du Hezbollah Al-Manar. Il a fait ce discours après avoir rencontré le chef du Conseil suprême de la sécurité nationale iranien, Ali Larijani, qui était arrivé mercredi à Beyrouth.

Ali Larijani, le chef du Conseil de sécurité nationale iranien, fait un geste alors que les partisans du Hezbollah se rassemblent pour l'accueillir à l'extérieur de l'aéroport international Rafik Hariri à Beyrouth, au Liban, le mercredi 13 août 2025. Associated Press / Bilal Hussein

Naïm Qassem a affirmé que la "mission du gouvernement est d'assurer la stabilité et de reconstruire le Liban, et non de livrer le pays à un tyran israélien insatiable ou à un tyran américain". "La résistance ne rendra pas les armes tant que l'agression et l'occupation (israéliennes, ndlr) se poursuivront. Nous livrerons bataille (...) si nécessaire pour contrer ce projet israélo-américain, quel qu'en soit le prix. Nous sommes convaincus de gagner la bataille", a-t-il ajouté.

"Il est encore possible de discuter, d'ajuster les choses et de parvenir à une résolution politique avant que la situation ne dégénère en une confrontation dont personne ne veut", a poursuivi Naïm Qassem, qui a remplacé Hassan Nasrallah à la tête du parti-milice en octobre 2024. "Mais si cela nous est imposé, nous sommes prêts et nous n'avons pas d'autre choix... À ce moment-là, il y aura une manifestation dans les rues, dans tout le Liban, qui atteindra l'ambassade américaine".

Le conflit entre le Hezbollah et Israël, qui a laissé une partie du Liban en ruines, a éclaté en octobre 2023 lorsque le groupe a ouvert le feu sur des positions israéliennes le long de la frontière sud, en solidarité avec son allié palestinien, le Hamas, au début de la guerre de Gaza.

Le Hezbollah est sorti très affaibli d'une guerre en 2024 contre Israël, qui a détruit une partie de son arsenal, décimé sa direction et tué près de 5.000 de ses combattants. Puissant mouvement armé qui avait dominé pendant des années la vie politique au Liban, le Hezbollah a été fondé et financé par l'Iran, ennemi juré d'Israël.

Depuis l’assassinat de Hassan Nasrallah, Naïm Qassem a basculé dans la clandestinité. Ses discours sont préenregistrés. Il n’est pas connu pour avoir eu des fonctions dans l’appareil sécuritaire ou militaire du Hezbollah. Il appartient au cercle fondateur du mouvement armé, né de la conjonction de la révolution islamique en Iran en 1979 et de la seconde invasion israélienne du Liban en 1982, qui aboutit à l’occupation du Sud jusqu'en 2000. Sa famille est originaire de Kfar Kila, une localité chiite frontalière d’Israël.

