Le marché de Noël de Strasbourg ouvre sous le signe de la sécurité

Du vin chaud, des bretzels et plus de 300 chalets: le marché de Noël de Strasbourg a ouvert mercredi, avec comme chaque année une très forte affluence en perspective, nécessitant de nouvelles mesures de sécurité.

"Il y a toujours un petit peu d'impatience et de curiosité, pour voir si tout ce qui a été travaillé toute l'année va rencontrer le succès escompté", a reconnu auprès de l'AFP la maire (EELV) de la ville, Jeanne Barseghian, venue rencontrer les exposants à l'ouverture du marché.

"Il y a quelques heures, une coupure de courant nous a fait particulièrement stresser, mais maintenant on a plutôt hâte de retrouver l'ambiance et les clients, comme chaque année", sourit quelques mètres plus loin Eric Bodein, 48 ans, de l'intérieur de son chalet.

Tout en mélangeant un baril de vin chaud, le commerçant regrette néanmoins le début tardif des festivités par rapport aux années précédentes, en raison des célébrations pour le 80e anniversaire de la Libération de la ville, le week-end passé.

"On commence un mercredi pour finir le 27 décembre, soit un vendredi, donc au final on perd deux week-ends de travail, qui sont les jours où on reçoit le plus de clients", déplore-t-il.

En attendant de récupérer leurs bretzels, Batmas et Acar, deux étudiantes turques de 20 et 23 ans, se félicitent d'avoir profité de quelques jours de vacances pour visiter la capitale de Noël.

"Dès qu'on entre dans une allée du marché, on est plongées dans l'univers de Noël et c'est une ambiance réconfortante, particulièrement agréable, surtout après ces quelques jours de froid", explique Batmas.

Un avis qu'est loin de partager Anne Gelsey, 82 ans, Strasbourgeoise de longue date: "Dès qu'ouvre le marché de Noël, Strasbourg appartient aux touristes et non à ses habitants, qui doivent adapter tout leur quotidien aux mesures de sécurité pendant un mois", souligne la retraitée.

Fort de 3,3 millions de visiteurs l'an dernier, le marché de Noël de Strasbourg suscite en effet des inquiétudes en matière de sécurité, qui ne risquent pas d'être apaisées après l'annonce, mercredi, d'un préavis de grève de la police municipale de la ville jusqu'au 18 décembre.

Sens unique

"Discours et actes sont deux mondes différents", pointent les syndicats dans un communiqué, déplorant un manque d'action face à leurs revendications "portant sur une revalorisation du régime indemnitaire et une amélioration des conditions de départ en retraite".

Pour l'édition 2024, qui devrait de nouveau voir arriver des flots de touristes français et étrangers, le dispositif a été adapté. Il suit des recommandations de la direction nationale de la sécurité publique formulées cet été, qui ciblent en particulier les zones particulièrement bondées.

Le samedi et le dimanche, un sens unique de circulation piéton sera ainsi instauré dans certaines rues tandis que sera retirée une zone destinée à se restaurer place Kléber, en plein centre, là où trône un majestueux sapin de 31 mètres de haut.

Et pendant toute la durée du marché, l'accès à la cathédrale, attraction touristique majeure, ne se fera plus que par la façade sud pour mieux répartir les flux de visiteurs.

En cas de très forte affluence - qui sera surveillée en temps réel par les forces de l'ordre, appuyées de drones - des mesures supplémentaires pourront être prises comme la fermeture de ponts piétons ou l'instauration d'un sens de circulation unique dans certaines rues.

"Populaire, festif et ouvert"

Les automobilistes sont invités à se garer dans des parkings relais, qui offrent plus de 14.200 places, et à rejoindre le centre-ville en transports en commun.

L'éventualité de mettre en place des QR codes à présenter pour circuler dans l'hypercentre, comme lors des Jeux olympiques de Paris, a en revanche été écartée: le but est de "préserver l'esprit de Noël" et "garder un événement populaire, festif, ouvert à toutes et à tous", a souligné mardi Jeanne Barseghian.

Le 11 décembre 2018, le marché de Strasbourg avait été endeuillé par un attentat commis par un jeune homme radicalisé, qui avait tué cinq personnes et en avait blessé 11 autres dans les rues bondées du centre-ville.

Plus d'un millier de personnes sont une nouvelle fois mobilisées pour assurer la sécurité dans la Grande-île, l'hyper centre de Strasbourg.

Cette année, le thème retenu est "le temps de s'émerveiller", avec un accent mis sur les contes et histoires, résonnant avec l'événement Capitale mondiale du livre, un label de l'Unesco décerné à la capitale alsacienne pour 2024.