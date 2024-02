Le ministre américain de la Défense est sorti de l'hôpital, annonce le Pentagone

Le ministre américain de la Défense Lloyd Austin est sorti mardi de l'hôpital de la banlieue de Washington où il avait été admis deux jours auparavant pour un problème de vessie, a annoncé le Pentagone.

Lloyd Austin, dont l'état de santé est scruté à la loupe après plusieurs hospitalisations pour un cancer de la prostate gardées secrètes, "se rétablit bien et a repris toutes ses fonctions à 17H00 (22H00 GMT)", a déclaré le ministère de la Défense dans un communiqué. Le ministre "va récupérer et travailler à distance pendant un temps avant de retourner au Pentagone plus tard dans la semaine".

Le ministre de 70 ans avait été admis dimanche dans une unité de soins intensifs et subi une procédure sous anesthésie générale. Selon ses médecins, ce problème de vessie ne devrait pas influer sur le pronostic de traitement de son cancer qui "demeure excellent".

La Maison Blanche et le Congrès avaient bien été informés de l'état de santé du ministre avant sa dernière hospitalisation, selon le porte-parole du Pentagone Pat Ryder.

Le fait que Lloyd Austin et le Pentagone n'avaient pas informé le public ni le président Biden de deux hospitalisations en décembre et janvier avait engendré de nombreuses critiques. Le 1er février, le ministre de la Défense avait présenté ses excuses.