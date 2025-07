Le ministre français des Affaires étrangères visite Kharkiv, près du front ukrainien

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot s'est rendu à Kharkiv mardi, deuxième ville d'Ukraine située près de la ligne de front dans le nord-est du pays, où la Russie avait lancé une offensive l'année dernière.

En compagnie d'un petit groupe de journalistes, dont l'AFP, et de son homologue ukrainien Andriï Sybiga, M. Barrot a traversé le centre de la ville qui se trouve régulièrement sous le feu des forces russes, dont les positions sont situées à seulement quelques dizaines de kilomètres de là.

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot (3e d) et son homologue ukrainien Andriï Sybiga (2e d) traversent le centre-ville de Kharkiv, le 22 juillet 2025 en Ukraine AFP

"La guerre d'aggression de la Russie contre l'Ukraine ne se joue pas seulement sur la ligne de front. Elle vise délibérément les civils, les zones d'habitations, les entreprises pour miner le moral des Ukrainiens", a déclaré le ministre français, depuis le toit d'un immeuble surplombant la ville et donnant la vue sur des immeubles résidentiels et de bureaux en ruines.

Son homologue Andriï Sybiga l'a remercié pour sa visite, soulignant l'importance pour le peuple ukrainien de "comprendre qu'il n'est pas seul".

Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, connue pour sa littérature, son industrie et sa vie étudiante, comptait 1,4 million d'habitants avant la guerre.

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot (d) et son homologue ukrainien Andriï Sybiga lors d'un point presse à Kharkiv, le 22 juillet 2025 en Ukraine AFP

"La guerre ne se livre pas seulement avec les canons et les chars mais aussi avec les armes de l'esprit," a encore déclaré M. Barrot avant de se rendre au musée de la littérature.

Il a ensuite visité une position militaire dans un lieu non divulgué, où il a été informé de la situation sur la ligne de front dans le nord-est et l'est du pays.

Le ministre s'est également entretenu avec des militaires et a déjeuné à la cantine d'une caserne.