Le MoDem réaffirme son engagement à avancer sur la proportionnelle

Le président du MoDem, François Bayrou, et son chef de file à l'Assemblée nationale, Marc Fesneau, ont une nouvelle fois plaidé dimanche pour l'instauration de la proportionnelle, qualifiée de "combat vital" pour la démocratie, évoquant l'organisation d'un référendum d'initiative partagée si la voie parlementaire échouait.

Le MoDem n'acceptera "pas le renoncement annoncé" sur l'instauration de la proportionnelle pour les législatives, a notamment déclaré Marc Fesneau.

"Ce n'est pas seulement une question de +marotte+ du MoDem, mais une question, je le dis avec gravité, de survie de notre démocratie", a justifié M. Fesneau, devant plusieurs centaines de militants lors de l'université de rentrée du mouvement à Guidel (Morbihan), s'engageant à "mener ce combat".

Marc Fesneau (MoDem), alors ministre de l'Agriculture et élu député, le 11 juillet 2024 à l'Assemblée nationale à Paris AFP/Archives

Il a également pointé une "situation politique créée par l'absence de proportionnelle", se réjouissant que "de plus en plus de voix appellent à la constitution d'un bloc et d'une majorité autour de ce schéma" dont il faudra préciser les modalités.

Si la voie parlementaire échouait, "il nous reste une voie de recours, c'est le référendum du peuple citoyen", a ensuite déclaré le président du MoDem François Bayrou.

Sur la base de l'article 11 de la Constitution, "une loi simple comme celle là, peut être organisée à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenu par 1/10 des électeurs inscrits sur les listes électorales", a-t-il expliqué, y voyant un "combat vital pour l'évolution de notre pratique démocratique".

Faisant part des doutes du MoDem à participer au gouvernement de Michel Barnier, M. Fesneau a aussi promis d'assumer de "dire non" comme le MoDem ne l'a pas fait "depuis trop longtemps". "Nous n'accepterons plus d'être les vassaux de qui que ce soit", a-t-il dit.

"Je pense que les temps qui viennent nous appellent à retrouver cette liberté, parce qu'elle sera bien utile pour un jour, si besoin, savoir et pouvoir dire non", a ajouté l'ancien ministre de l'Agriculture.

L'instauration de la proportionnelle aux législatives est l'un des sujets défendus de longue date par le MoDem. L'idée a gagné du terrain dans la classe politique récemment, beaucoup y voyant un moyen de limiter le score du Rassemblement national, de libérer le PS de la tutelle de la France insoumise et de faciliter la création de coalitions parlementaires.