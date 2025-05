Le monde politique s'enflamme pour le comté

Une polémique autour de l'impact environnemental du comté, l'un des fromages les plus consommés en France, suscite l'ire des éleveurs de vaches laitières et a enflammé lundi la classe politique.

La controverse a été déclenchée fin avril par un militant écologiste et antispéciste, Pierre Rigaux, invité de France Inter.

Il semble que le comté soit "devenu un mauvais produit sur le plan écologique" et que les cours d'eaux soient pollués par la production de ce mets emblématique du massif du Jura, avait-il dénoncé.

Appelant à se passer de ce fromage à pâte dure "plutôt mauvais pour la santé", le militant avait affirmé que "le fromage tue et fait souffrir les animaux tout autant que la viande".

Les producteurs de comté ont contre-attaqué: "ces attaques sont blessantes et injustes compte tenu du niveau d'exigences qu'on s'impose dans la région", a déploré auprès de l'AFP Alain Mathieu, président du Comité interprofessionnel de gestion du comté.

Se référant au strict cahier des charges qui encadre la production, M. Alain a estimé que "l'environnement et la préservation de nos ressources" faisaient partie des priorités de la filière, qui représente 14.000 emplois directs et indirects.

#TouchePasAuComté

Le préfet du département du Jura, Pierre-Édouard Colliex, a réagi samedi sur son compte X, reprenant le mot-dièse #TouchePasAuComté.

"Le comté, c'est du Jura, du goût, du calcium, des protéines... et zéro culpabilité. (...) L'interdire? Autant interdire les couchers de soleil sur le Jura. Restons sérieux!"

Plusieurs députés Rassemblement national se sont aussi exprimés pour "protéger" l'emblématique fromage jurassien, comme Julien Odoul, également conseiller régional en Bourgogne-Franche-Comté.

A droite, Laurent Wauquiez, candidat à la présidence du parti Les Républicains, a vu dans la dénonciation du comté le "projet (...) d'une France sans identité et sans saveur".

A tel point que Marine Tondelier, secrétaire nationale des Ecologistes, a relayé lundi sur X un communiqué du parti pour "rétablir quelques vérités sur le comté".

"Les Ecologistes n'ont jamais demandé d'arrêter d'en manger, et encore moins de l'interdire", a-t-elle soutenu.

Les Ecologistes de Franche-Comté ont rappelé leur soutien à la filière, "bâtie sur des valeurs coopératives et une organisation exemplaire", tout en ajoutant qu'il n'était "pas possible de nier l'impact environnemental de l'élevage et des fromageries, même sous AOP".

Eaux troubles

Eaux troubles, mousse blanche, odeurs d'égout et poissons morts avaient été signalés entre 2019 et 2020 aux abords de laiteries présentant des défaillances importantes de traitement des eaux usées.

Le parquet régional de l'environnement de Besançon avait ouvert des enquêtes. Deux premières fromageries avaient été condamnées en 2022 à de lourdes amendes.

"Prendre des négligences individuelles pour discréditer l'ensemble de la filière ne peut être admis", se défend Alain Mathieu.

Devenues sous-dimensionnées, les stations d'épuration des laiteries incriminées déversaient "des eaux non traitées dans la nature, avec un effet catastrophique pour l'environnement", sur un sol très perméable, avait analysé à l'époque le procureur de la République de Besançon Etienne Manteaux.

Dans un vaste "plan fromagerie" lancé en 2022, l'autorité préfectorale avait mis en demeure 14 des 96 fromageries du Doubs de mettre en conformité leur installation de traitement ou de réparer les canalisations défectueuses.

La quasi-totalité étaient désormais conformes en 2024, selon la DDETSPP, service de l'Etat chargé des mutations économiques.

Mais pour l'association environnementale SOS Loue et rivières comtoises, l'enjeu est surtout celui de la quantité de lait produit.

"En 30 ans, le comté a plus que doublé sa production en passant de 30.000 tonnes en 1991 à 72.000 en 2024", indique l'association écologiste, pour qui le cahier des charges "ne va pas du tout assez loin".

"Le nombre de vaches n'a certes pas augmenté, mais elles produisent plus de lait qu'avant, c'est-à-dire qu'elles se nourrissent plus et produisent plus d'excréments... ce qui contribue à l'augmentation des nitrates dans nos rivières", résume-t-on à l'association.

Le comté est le fromage AOP le plus vendu en France, indique le ministère de l'Agriculture sur son site.