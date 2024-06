Le New York Times demande à Joe Biden de se retirer de l'élection présidentielle

Le comité de rédaction du New York Times demande au président Joe Biden de se retirer de la course à la Maison Blanche après son calamiteux débat face à Donald Trump.

Coup de théâtre dans la campagne de l'élection présidentielle aux États-Unis. Le comité de rédaction du prestigieux journal américain New York Times a appelé vendredi 28 juin le président Joe Biden à se retirer de la course à la Maison Blanche après son calamiteux débat la veille face à Donald Trump.



Dans un éditorial publié vendredi soir et intitulé "pour servir le pays, le président Biden doit quitter la course" à la Maison Blanche, le quotidien a décrit Joe Biden comme étant "l'ombre d'un dirigeant", après que le président de 81 ans a "échoué à son propre test".



Méconnaissable, le président démocrate a avalé des mots, n'a pas fini certaines phrases et a regardé dans le vide lors du duel télévisé jeudi face à son prédécesseur républicain. " Monsieur Biden a été un président admirable. Sous son commandement, la nation a prospéré et a commencé à relever une série de défis à long terme, et les plaies ouvertes par Monsieur Trump ont commencé à se refermer. Mais le plus grand service public que pourrait rendre aujourd'hui M. Biden serait d'annoncer qu'il ne se représentera pas à l'élection", peut-on lire dans les colonnes du New York Times.



Le comité de rédaction rassemble des éditorialistes de renom et est censé refléter les valeurs du média le plus réputé du pays. Des membres du Parti démocrate ont aussi questionné la capacité de Biden à assumer un nouveau mandat, ce qui a déclenché une tempête au sein du parti. Mais Joe Biden a insisté vendredi qu'il pouvait "faire le boulot", recevant dans la foulée le soutien de deux de ses prédécesseurs Barack Obama et Bill Clinton.