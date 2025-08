Le pape accueilli en rock star par les jeunes catholiques pour une veillée de Jubilé

Par Madeleine DE BLIC et Alexandria SAGE

Des centaines de milliers de jeunes catholiques du monde entier ont acclamé samedi le pape Léon XIV comme une rock star pour une veillée en plein air près de Rome, point d'orgue du Jubilé, après que le nouveau chef de l'Eglise catholique y a fait une arrivée spectaculaire à bord d'un hélicoptère.

Des pèlerins se sont écriés et d'autres ont fondu en larmes au moment où l'hélicoptère militaire blanc a touché le sol de l'immense esplanade de Tor Vergata située à l'est de Rome, où près de 800.000 jeunes fidèles venus de 146 pays, selon les organisateurs, étaient rassemblés pour le "Jubilé de la Jeunesse" qui a débuté lundi.

Monté à bord de la papamobile, le premier pape américain a affiché un grand sourire et salué la foule en liesse rassemblée le long de son parcours après avoir passé la journée à écouter de la musique, prier ou échanger avec d'autres pèlerins sous un soleil de plomb.

"Le pape est là!", annonce une voix survoltée à travers les haut-parleurs, entraînant des applaudissements nourris et des cris retentissants.

Mais l'animateur de l'événement prend rapidement une voix plus solennelle quand le pape de 69 ans monte sur la scène, portant une grande croix de bois.

Le pape Léon XIV porte la croix à son arrivée pour une veillée en plein air près de Rome le 2 août 2025 AFP

"Chers jeunes gens, après avoir marché, prié et partagé ces jours de grâce du Jubilé qui vous sont dédiés, nous nous rassemblons maintenant dans la lumière de cette soirée pour veiller ensemble", dit alors le pape.

Parmi les fidèles, Julia Mortier, une Française de 18 ans, a la voix enrouée après avoir crié et chanté des heures durant. "Nous sommes si heureux d'être là! Voir le pape, c'est une chance unique dans une vie".

Ce rassemblement a lieu près de trois mois après le début du pontificat de Léon, le premier pape américain, et 25 ans après le Jubilé de l'an 2000, lors duquel plus de deux millions de jeunes avaient participé aux Journées mondiales de la Jeunesse à l'appel du pape Jean Paul II.

La plupart des participants prévoient de passer la nuit sur l'esplanade, jusqu'à la grande messe de clôture célébrée par le pape dimanche matin, point d'orgue du Jubilé, "Année sainte" organisée tous les 25 ans par l'Eglise catholique.

Un "Woodstock catholique"

Certains dans la foule sont si loin qu'ils ne peuvent voir le pape sur l'immense scène surmontée d'une arche dorée et d'une imposante croix, dominant la vaste esplanade — qui, avec plus de 500.000 mètres carrés, équivaut à près de 70 terrains de football.

"Je suis tellement heureux d'être ici, même si je suis un peu loin du pape", dit à l'AFP Andy Hewellyd, un étudiant britannique. Depuis sa place, on ne peut voir la scène que grâce à un écran géant.

La Rai, la radio-télévision publique italienne, a qualifié l'événement de "Woodstock catholique", alors qu'une vingtaine de groupes de musique et de danse, pour la plupart religieux, se sont succédé pendant la journée, avec de la musique à plein volume.

Des pèlerins venus de Corée du Sud dansent sur l'esplanade de Tor Vergata, à l'est de Rome, à l'occasion du Jubilé de la Jeunesse, le 2 août 2025 AFP

Portant un drapeau espagnol et chargée d'un lourd sac à dos, Victoria Perez, 21 ans, s'est réjouie d'arriver tôt "pour pouvoir voir de près" le chef des 1,4 milliard de catholiques.

"C'est la première fois que je vais le voir et j'ai hâte, alors je voulais arriver tôt pour avoir une bonne place", explique la jeune femme, impatiente de vivre cette "nuit de prières à la belle étoile".

Quentin Remaury, un Français de 26 ans, dit de son côté avoir été inspiré par le message délivré par le pape François à la jeunesse lors d'un déplacement à Cracovie en 2016.

"Le pape François nous avait dit de nous 'lever de nos divans', et cela m'a vraiment donné un élan", dit-il.

Confessionnal à ciel ouvert

L'organisation de l'événement a constitué un défi logistique hors-norme, avec quelque 10.000 personnes déployées, dont des policiers et agents de la protection civile, et des mesures sanitaires - distribution de bouteilles d'eau et brumisateurs - pour aider les participants à surmonter la chaleur estivale.

De jeunes pèlerins réunis dans une ambiance festive attendent la veillée de prières avec le pape Léon XIV sur l'esplanade de Tor Vergata, à l'est de Rome, le 2 août 2025 AFP

Le Vatican a indiqué que le pape avait rencontré et prié samedi avec les compagnons de voyage d'une pèlerine égyptienne de 18 ans, décédée vendredi soir d'une crise cardiaque selon la Rai, alors qu'elle rentrait en bus à son hébergement après un événement à Rome.

Du Colisée aux abords du Vatican en passant par la place d'Espagne, des flots de pèlerins, exhibant les drapeaux de leurs pays, ont inondé toute la semaine les transports et les artères de la Cité éternelle dans une ambiance festive, entre concerts, conférences et prières.

Vendredi, le célèbre Circus Maximus, l'hippodrome où se déroulaient les courses de chars dans la Rome antique au pied du mont Palatin, s'est mué en vaste confessionnal à ciel ouvert : un millier de prêtres y ont entendu des dizaines de milliers de jeunes en dix langues différentes sous des tentes blanches.