Le pape appelle à mettre un terme à la "pandémie des armes"

Le
31 Aoû. 2025 à 11h27 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Le pape Léon XIV s’adresse à la foule depuis la fenêtre du palais apostolique donnant sur la place Saint-Pierre lors de sa prière de l’Angélus dominical au Vatican, le 31 août 2025.

Le pape Léon XIV s’adresse à la foule depuis la fenêtre du palais apostolique donnant sur la place Saint-Pierre lors de sa prière de l’Angélus dominical au Vatican, le 31 août 2025.

AFP
Alberto PIZZOLI
Le pape Léon XIV a appelé dimanche à mettre un terme à la "pandémie des armes", déplorant les "innombrables enfants tués et blessés" à travers le monde, lors de la prière de l'Angélus au Vatican.

"Nous incluons dans nos prières les innombrables enfants tués et blessés chaque jour dans le monde. Supplions Dieu de mettre un terme à la pandémie des armes, grandes et petites, qui contaminent notre monde", a-t-il lancé, dans une déclaration en anglais.

Le pontife américain a en particulier exhorté "à ne pas céder à l'indifférence" face au conflit en Ukraine, trois jours après une attaque russe contre Kiev qui a fait au moins 25 morts, dont quatre enfants, renouvelant son "appel insistant à un cessez-le-feu immédiat et à un engagement sérieux en faveur du dialogue".

"Il est temps que les responsables renoncent à la logique des armes et s'engagent sur la voie de la négociation et de la paix, avec le soutien de la communauté internationale", a-t-il insisté.

Léon XIV a également évoqué la fusillade survenue mercredi dernier lors d'une messe scolaire dans le Minnesota, aux Etats-Unis, au cours de laquelle deux enfants ont été tués.

International
VATICAN (Saint-Siège)

