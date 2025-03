Le pape dans un état "stable" après sa crise respiratoire de vendredi

Le pape François, qui a subi vendredi une inquiétante crise respiratoire, se trouve dans un état "stable", a annoncé samedi soir le Vatican, au 16ème jour de son hospitalisation pour une pneumonie aux deux poumons.

"Les conditions cliniques du Saint-Père sont restées stables", indique le bulletin de santé quotidien du pontife de 88 ans, confirmant que son pronostic vital reste "réservé".

Jorge Bergoglio, qui samedi "a alterné la ventilation mécanique non invasive (par masque à oxygène, NDLR) avec des longues périodes d'oxygénothérapie à haut débit", n'a pas souffert de nouvelle crise respiratoire, a tenu à rassurer le Vatican. Il n'a pas non plus de fièvre.

En outre, le pape est "alerte" et s'est consacré à la prière. Il a aussi "continué à s'alimenter et s'est soumis à la physiothérapie respiratoire en y collaborant activement".

Le chef des 1,4 milliard de catholiques a été admis à l'hôpital Gemelli de Rome le 14 février pour une bronchite, mais celle-ci a évolué en double pneumonie.

Son "cadre clinique", actualisé chaque jour par son équipe médicale, montrait jusqu'ici une amélioration régulière - certes légère et lente - de son état, faisant penser que le souverain pontife allait surmonter cette épreuve.

Un homme prie devant un autel improvisé au pied de la statue de Jean Paul II devant l'hôpital Gemelli à Rome, où est hospitalisé le pape François, le 1er mars 2025 AFP

Une perspective rassurante que le bulletin médical publié vendredi soir a fait voler en éclats: "le Saint-Père a présenté une crise isolée de broncospasme qui a entraîné un épisode de vomissement avec inhalation et une soudaine aggravation de son état respiratoire".

Fleurs, bougies et prières

Selon une source vaticane, "les médecins ont besoin de 24 à 48 heures pour évaluer l'impact de cette crise".

Un diagnostic confirmé par Andrea Ungar, professeur de gériatrie à l'université de Florence interrogé par l'AFP: "Tout dépend de comment il respire au cours des prochaines 24-48 heures".

"Ce qu'il a vomi est allé dans les poumons, ce qui aggrave la pneumonie", explique cet expert, pour lequel il faut dans ces cas-là renforcer le traitement antibiotique, recourir à l'assistance respiratoire ainsi qu'aux exercices de respiration si le pape "en est capable".

L'hospitalisation "durera longtemps", "au moins dix jours" dans une hypothèse optimiste, juge-t-il.

Cette aggravation de l'état du pape n'a pas manqué de raviver les inquiétudes des fidèles, qui suivent depuis plus de deux semaines les bulletins sur la santé du pape publiés chaque soir.

Des personnes prient devant la statue de Jean-Paul II à l'extérieur de l'hôpital Gemelli à Rome, où est hospitalisé le pape François, le 1er mars 2025 AFP

Samedi en fin de matinée, devant l'hôpital Gemelli, nombre de fidèles, dont des religieuses, ont bravé la pluie pour venir prier et déposer des bougies, des fleurs et des messages écrits à la main ainsi que des dessins d'enfants au pied de la statue de Jean-Paul II trônant devant l'établissement de santé.

"Je suis très triste", a confié à l'AFP une retraitée résidant à Rome, Assunta Pandolfi, se disant néanmoins "certaine qu'il s'en sortira car c'est un grand Saint-Père".

"Le monde entier est inquiet", affirme de son côté Cristina Funaro, une employée vivant elle aussi à Rome. "Le monde entier est virtuellement devant ces fenêtres", ajoute-t-elle, alors que les caméras de médias du monde entier campent depuis des jours devant l'hôpital.

L'hospitalisation du souverain pontife, la quatrième et plus longue depuis 2021, intervient alors qu'il a déjà été affaibli par une série de problèmes ces dernières années: il a, entre autres, subi des opérations du côlon et de l'abdomen et connu des difficultés à marcher.

Cadence effrénée

Dimanche, pour la troisième fois consécutive, François ne célébrera pas la traditionnelle prière hebdomadaire de l'Angélus, qui sera de nouveau publiée sous forme d'une lettre aux fidèles. Jamais il n'a manqué ce rendez-vous aussi longtemps depuis son élection en 2013.

L'hôpital Gemelli à Rome où est soigné le pape François, le 1er mars 2025 AFP

Ses soucis de santé ont relancé les interrogations sur sa capacité à assumer ses fonctions.

Le droit canonique ne prévoit aucune disposition en cas de problème grave qui altérerait sa lucidité. Ils relancent également les conjectures sur la possible démission de François.

Allergique aux vacances, Jorge Bergoglio a tenu à maintenir une cadence effrénée au Vatican malgré les mises en garde de ses médecins et affiche ces dernières années une santé chancelante, fragilisée par des alertes à répétition.

En surpoids, il souffre de douleurs au genou qui le contraignent à se déplacer en fauteuil roulant depuis 2022.

A l'âge de 21 ans, François est passé près de la mort à cause d'une pleurésie, et le lobe supérieur de son poumon droit a dû lui être retiré.