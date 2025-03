Le pape François n'utilise plus de masque à oxygène

Le pape François n'utilise plus de masque à oxygène, a déclaré mercredi le Vatican, ajoutant que son état clinique s'améliore après plus d'un mois d'hospitalisation.

Le pape argentin, âgé de 88 ans, est hospitalisé à l'hôpital Gemelli de Rome depuis le 14 février, souffrant d'une pneumonie aux deux poumons, mais le Vatican a fait état de progrès récents après avoir craint que sa vie ne soit menacée.

"L'amélioration de l'état clinique du Saint-Père est confirmée", a écrit le Vatican dans un bulletin médical qu'il ne publie plus que sporadiquement, et non plus quotidiennement, en raison de l'amélioration de son état de santé.

Il a "suspendu la ventilation mécanique non invasive et réduit la nécessité d'une oxygénothérapie à haut débit", précise le bulletin, qui ajoute que la physiothérapie motrice et respiratoire du pape a progressé.

La pneumonie de François n'a pas été "éliminée", mais est désormais "sous contrôle", selon le bureau de presse du Vatican.

Après une série de crises respiratoires au début de son séjour à l'hôpital, la respiration du pape s'est améliorée au cours de la semaine écoulée, le Vatican déclarant lundi qu'il respirait par lui-même pendant de courts instants.

Pendant la journée, il a eu recours à une canule - un tube en plastique inséré dans ses narines - pour lui fournir de l'oxygène à haut débit, que les médecins sont en train de réduire. Jusqu'à cette semaine, François avait porté un masque à oxygène, mais mardi, le Vatican a déclaré qu'il s'en était passé pour la première fois.

Signe des progrès réalisés par le pape au cours de la semaine passée, le bureau de presse du Vatican a déclaré que le prochain bulletin médical ne sortirait probablement pas avant lundi.

Pendant la majeure partie de l'hospitalisation du pape, y compris durant les étapes critiques, le Vatican avait publié des bulletins quotidiens sa santé.

La maladie et la longue hospitalisation du pape ont soulevé des questions sur qui pourrait diriger le programme chargé des événements religieux menant à Pâques, la période la plus sacrée du calendrier chrétien. Le Vatican a indiqué mercredi qu'aucune décision définitive n'avait encore été prise à cet égard.

François est sujet à des maladies respiratoires et a subi l'ablation d'une partie d'un poumon dans sa jeunesse. Malgré ses récentes améliorations, le Vatican n'a pas indiqué quand il pourrait sortir de l'hôpital.