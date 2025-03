Le pape François a passé une "nuit calme" et son état est "stable", selon le Vatican

Le pape François, qui a passé une "nuit calme" à l'hôpital et réagit bien au traitement de la pneumonie selon le Vatican, a remercié ses médecins et le personnel soignant dimanche, alors qu'il n'a pas pu prononcer en personne, pour la quatrième fois consécutive, la prière de l'Angélus.

Le souverain pontife, âgé de 88 ans et hospitalisé à l'hôpital Gemelli de Rome depuis le 14 février, a communiqué une version écrite de l'Angélus dans laquelle il a remercié ceux qui se portent volontaires pour aider les personnes dans le besoin, louant leur "proximité et leur tendresse".

"Je fais moi aussi l'expérience de la prévenance du service et de la tendresse de l'attention, en particulier de la part des médecins et du personnel soignant, que je remercie du fond du cœur", a-t-il déclaré.

"Nous avons besoin de ce +miracle de la tendresse+ qui accompagne ceux qui sont dans l'adversité, apportant un peu de lumière dans la nuit de la douleur", a déclaré le pontife dans le texte publié par le Vatican.

Le pape a conclu l'Angélus par son traditionnel appel à la paix dans les conflits, "en particulier en Ukraine, en Palestine, en Israël, au Liban, en Birmanie, au Soudan et en République démocratique du Congo".

Un peu plus tôt dans la journée, le Vatican a déclaré que "la nuit a été calme, le pape se repose".

Le prochain bulletin de santé est attendu lundi après-midi.

Le chef de l'Église catholique a souffert de plusieurs crises respiratoires depuis son admission, mais n'en a pas eu depuis plusieurs jours, le Vatican qualifiant son état de "stable".

Le Vatican a déclaré samedi que François réagissait bien au traitement et qu'il avait connu "une légère amélioration graduelle".

Dimanche matin, il a reçu le cardinal italien Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, et Edgar Pena Parra, archevêque vénézuélien et haut fonctionnaire du Vatican.

Les fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre, où François se tenait habituellement à une fenêtre du Vatican pour lire l'Angélus à la foule, ont déclaré dimanche que sa présence manquait cruellement.

"C'est une personne merveilleuse qui a tant donné et j'espère qu'il pourra revenir dès que possible", a déclaré à l'AFP Diana Desiderio, bénévole à l'agence de protection civile de la ville de Pescara.

Bien que François n'ait pas de fièvre, ses médecins souhaitent voir les mêmes résultats positifs "dans les prochains jours" avant de donner un pronostic.

Ces dernières années, François a souffert d'une série de problèmes de santé, allant d'une opération du colon en 2021 à une hernie en 2023, mais il s'agit de l'hospitalisation la plus longue et la plus grave de son pontificat.

Lors de ses précédents séjours à l'hôpital Gemelli, le chef des 1,4 milliard de catholiques dans le monde s'est rendu sur un balcon pour la prière hebdomadaire de l'Angélus du dimanche.

Mais il n'a pas assisté aux trois derniers et a manqué le quatrième.