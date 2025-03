Le pape hospitalisé fait de la physiothérapie après une nuit calme

Le pape François, âgé de 88 ans, a passé une "nuit calme" et fait de la physiothérapie à l'hôpital de Rome où il a entamé vendredi une quatrième semaine de traitement pour une double pneumonie, a indiqué le Vatican.

François "poursuit son traitement et sa physiothérapie ce matin", a indiqué le Vatican.

"La nuit a été calme, le pape se repose", a déclaré auparavant le Vatican dans son bref communiqué matinal sur le souverain pontife, qui se trouve dans une suite spéciale à l'hôpital Gemelli depuis le 14 février.

Le pape a souffert de plusieurs crises d'insuffisance respiratoire depuis son admission, la dernière en date ayant eu lieu lundi, mais depuis plusieurs jours, le Vatican a qualifié son état de "stable".

Fichier vidéo Jeudi, le Vatican a publié un message audio du pape, dans lequel pour la première fois ses fidèles catholiques ont entendu sa voix depuis son admission à l'hôpital. Dans ce message, d'une durée de 25 secondes et dit d'une voix très affaiblie, il a remercié ceux qui prient pour son rétablissement.

"Je vous remercie de tout coeur pour les prières que vous faites pour ma santé depuis la place" Saint-Pierre de Rome, a dit le jésuite argentin dans ce message en espagnol - sa langue maternelle - enregistré plus tôt dans la journée et à sa propre demande, selon le Vatican.

"Je vous accompagne d'ici. Que Dieu vous bénisse et que la Vierge prenne soin de vous", a-t-il poursuivi, marquant plusieurs pauses pour reprendre son souffle, avant d'ajouter: "merci".

François n'a plus fait d'apparition publique et aucune photo ou vidéo de lui n'a été publiée depuis le début de son hospitalisation, la plus longue depuis son élection en 2013.

Il est toujours dans un "état clinique complexe" et son pronostic "reste réservé", a déclaré le Vatican vendredi.

Une des fenêtres de l'appartement du pape François à l'hôpital universitaire Gemelli où il est hospitalisé pour une pneumonie, le 8 mars 2025 à Rome AFP

A l'hôpital Gemelli, il alterne oxygénation à haut débit via des canules nasales en journée, et "ventilation non invasive" avec un masque à oxygène la nuit.

Le pape s'est surtout reposé et a prié vendredi, passant notamment une vingtaine de minutes dans la petite chapelle située dans la suite papale de l'hôpital, selon le Vatican.

Il continue de passer d'un masque à oxygène la nuit à une canule - un tube en plastique inséré dans les narines - délivrant de l'oxygène à haut débit pendant la journée.

Il a aussi un peu travaillé lorsque c'était possible.

Le cardinal italien Pietro Parolin (2e g) dirige une messe à la basilique Saint-Pierre au Vatican, le 8 mars 2025 AFP

Samedi, le cardinal italien Pietro Parolin a lu à haute voix un message au nom du pape lors d'une messe à la basilique Saint-Pierre.

Le pape avait travaillé sur ce message depuis l'hôpital il y a quelques jours seulement, le 5 mars, a indiqué le Vatican.

Son prochain bulletin de santé sera publié samedi soir.