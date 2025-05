Le pape a reçu le vice-président américain JD Vance

Cette photo fournie par Vatican Media, prise le 19 mai 2025, montre le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio (gauche) et le vice-président amércain JD Vance en audience avec le pape Léon XIV au Vatican

Le pape Léon XIV a reçu lundi matin en audience au Vatican le vice-président américain JD Vance, qui a donné au souverain pontife une lettre écrite par Donald Trump pour l'inviter à Washington, selon une porte-parole de la Maison Blanche.

"Ce fut une bonne rencontre, une rencontre productive", a déclaré Karoline Leavitt lors d'un point presse. La porte-parole a précisé que Donald Trump espérait voir Léon XIV à Washington "dès qu'il pourra venir".

Le Vatican avait publié avant cela une photo du pape natif de Chicago recevant JD Vance et le secrétaire d'Etat Marco Rubio, au lendemain de leur participation à la messe inaugurale du souverain pontife.

Le vice-président américain a rencontré par la suite également Mgr Paul Richard Gallagher, "ministre des Affaires étrangères" du pape, indique un communiqué du Vatican.

Les deux hommes se sont félicités des "bonnes relations bilatérales" et ont procédé à un échange de vues concernant des sujets "d'actualité internationale, souhaitant que dans les zones de conflit, le droit humanitaire et le droit international soient respectés et une solution négociée" trouvée "entre les parties impliquées", selon la même source.

JD Vance et Marco Rubio, aux côtés de dizaines de responsables politiques et têtes couronnées, ainsi qu'environ 200.000 fidèles, ont assisté dimanche sur la place Saint-Pierre à la messe marquant officiellement le début du pontificat de Léon XIV.

Avant de devenir pape, Léon XIV avait republié sur son compte personnel X des critiques à l'encontre du gouvernement du président américain Donald Trump concernant sa politique migratoire, et avait également formulé des reproches à l'égard de M. Vance.

Mais le vice-président américain a insisté dimanche sur le fait que les États-Unis étaient "très fiers" du pape.

"Nos prières l'accompagnent avec certitude alors qu'il entame cette mission très importante", a déclaré M. Vance lors d'une réunion dimanche après-midi avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et la Première ministre italienne Giorgia Meloni.