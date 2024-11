Le pape se rendra en Corse le 15 décembre, une première

Le pape François, en fauteuil roulant, arrive pour célébrer une messe au stade Vélodrome, à Marseille, le 23 septembre 2023 The first Pope in 500 years to visit the city of Marseille, Pope Francis is on a two-day visit for the concluding session of the Mediterranean Meetings, a Church-led initiative aiming to build community amongst the region’s various peoples, religions, and cultures. This is Pope's 44th overseas trip.