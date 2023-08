Le pape s'envole pour les JMJ de Lisbonne, un million de jeunes attendus

Le pape François, 86 ans, s'est envolé mercredi pour Lisbonne où l'attendent un million de jeunes pèlerins de tous les continents venus participer aux Journées mondiales de la Jeunesse (JMJ), événement majeur au sein d'une Eglise catholique en pleine réflexion sur son avenir.

Avec 11 discours et une vingtaine de rendez-vous, le programme de ce 42e voyage à l'étranger s'annonce chargé pour le jésuite argentin, deux mois après une lourde opération de l'abdomen.

Guerre en Ukraine, écologie, justice sociale: Jorge Bergoglio, dont le style direct et spontané connaît une forte popularité chez les jeunes, devrait aborder des thèmes chers à cette génération, alors que l'Eglise catholique fait face au défi de la sécularisation en Europe.

Fichier vidéo L'avion du pape, qui a décollé de Rome en début de matinée, est attendu à 10H00 (09H00 GMT) à l'aéroport militaire de Lisbonne. Il sera accueilli par le président portugais conservateur Marcelo Rebelo de Sousa, avec qui il s'entretiendra ensuite au palais de Belém.

Au total, les organisateurs attendent un million de pèlerins de plus de 200 pays pour cette semaine de rendez-vous festifs, culturels et spirituels qui s'est ouverte mardi par une messe au sommet d'une colline surplombant le centre-ville et l'estuaire du Tage.

Ces derniers jours, la capitale portugaise a été investie par des groupes de pèlerins munis de drapeaux du monde entier, tandis que banderoles et affiches avec le logo jaune, vert et rouge de l'événement parent les rues.

Des religieuses et des pèlerins dansent lors d'une veillée au sanctuaire du Christ-Roi à Almada, au sud de Lisbonne, le 28 juillet 2023 AFP

Quelque 16.000 membres des forces de l'ordre et des services médicaux sont déployés pour l'occasion, et plusieurs routes et stations de métro seront fermées, un défi pour cette ville de 550.000 habitants qui accueille déjà de nombreux touristes en cette période estivale.

A moins de deux mois de l'ouverture d'un rassemblement mondial à Rome destiné à se pencher sur l'avenir de l'Eglise, cet évènement fait aussi office de baromètre sur la position des jeunes catholiques vis-à-vis de l'accueil des LGBT+, du mariage des prêtres ou de la place des femmes. Autant de sujets sur lesquels François a progressivement esquissé des réformes en 10 ans de pontificat.

Discours aux autorités

Avant le premier rendez-vous avec les jeunes jeudi, la journée de mercredi sera consacrée aux autorités et au clergé du pays, où 80% des 10 millions d'habitants se définissent comme catholiques.

François prononcera son premier discours à la mi-journée devant les autorités et le corps diplomatique au Centre culturel de Belém, puis s'exprimera en fin d'après-midi devant le clergé portugais au monastère des Hiéronymites, célèbre édifice du XVIe siècle au bord du Tage.

Des biscuits à l'effigie du pape François à la pâtisserie Balcao do Marques à Lisbonne, le 28 juillet 2023, alors que le Portugal se prépare à accueillir le pape pour les Journées mondiales de la jeunesse AFP

Quatrième pape à visiter le Portugal, où il s'était déjà rendu en 2017, François pourrait en profiter pour aborder la délicate question de la pédocriminalité dans l'Eglise, six mois après la publication d'un rapport choc par une commission d'experts indépendants.

Le document, publié en février à la demande de la conférence des évêques portugais, a révélé l'existence de 4.815 victimes mineures de violences sexuelles dans un contexte religieux depuis 1950, des actes dissimulés par la hiérarchie de l'Eglise de façon "systémique".

Selon la Conférence épiscopale portugaise et le responsable du Comité organisateur local des JMJ, le pape doit également rencontrer en privé des victimes d'agressions sexuelles sur mineurs, un rendez-vous qui ne figure pas à ce stade dans le programme officiel.

Samedi, le pape fera une visite éclair au sanctuaire marial de Fatima (centre), avant de revenir à Lisbonne pour participer à une grande veillée dans un parc de la proche banlieue, et y présider la messe finale le lendemain.

Initialement prévu en août 2022 mais reporté en raison de la pandémie, cet événement créé en 1986 par Jean Paul II, qui constitue le plus grand rassemblement catholique au monde, s'articule autour de nombreux rendez-vous (concerts, temps d'échange et de prière, conférences, débats...).

Après Rio de Janeiro (Brésil, 2013), Cracovie (Pologne, 2016) et Panama (2019), il s'agit des quatrièmes JMJ pour François, dont la santé apparaît de plus en plus fragile. Hospitalisé trois fois depuis 2021, il se déplace désormais en fauteuil roulant ou appuyé sur une canne.