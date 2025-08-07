"Le Pelé de Palestine", Suleiman al-Obaid tué par l'armée israelienne dans la bande de Gaza

Suleiman al-Obaid, joueur et ancien capitaine de la sélection palestinienne, a été tué par une frappe israélienne. Surnommé le "Pelé palestinien", il avait marqué plus de 100 buts dans sa carrière.

Le
07 Aoû. 2025 à 14h04 (TU)
Par
Pierre Desorgues
Le Pelé palestinien

Images du "Pelé palestinien" avec la sélection national. Photo de la Fédération palestinienne de football.

C'est une des icônes du football palestinien qui est morte. L'ancien capitaine de l'équipe nationale palestinienne a été tué par l'armée israélienne dans le sud de la bande de Gaza. 

Selon le communiqué de la Fédération palestinienne de football, dans un communiqué publié ce mercredi 6 août, l'ancien milieu de terrain offensif de 41 ans attendait de l'aide humanitaire. 

Fédération palestinienne de football.

Photo de Suleiman al-Obaid prise par la Fédération palestinienne de football.

Il laisse derrière lui 5 enfants derrière lui. Le joueur aura marqué plus de 100 buts au cours de sa longue carrière. Il avait marqué un magnifique retourné face au Yemen en 2010 lors du Championnat d'Asie de l'Ouest. 

Il a toujours joué dans des clubs palestiniens. Il a joué au Markaz Shabab Al-Am'ari, un club de réfugiés en Cisjordanie puis a ensuite rejoint le club Gaza Sport. 

 

