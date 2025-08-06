Le plus gros incendie de l'été en France reste incontrôlé dans l'Aude

La forêt en feu à Fontjoncouse, dans l'Aude, le 6 août 2025

Le plus gros incendie de l'été en France, toujours incontrôlable malgré de gros moyens engagés, a parcouru 16.000 hectares de végétation en 24 heures dans l'Aude, où il a fait un mort et deux blessés graves, "une catastrophe d'une ampleur inédite", selon le Premier ministre.

A la tombée de la nuit mercredi, les communes restent "sur le qui-vive, parce qu'on est entourés de pins et puis que tout a brûlé, tout autour du village, c'est la catastrophe", déplore Bruno Zubieta, premier-adjoint à la mairie de Villesèque-des-Corbières, au sud de Narbonne.

Si l'incendie est "toujours actif", sa progression qui était auparavant "de 1.000 hectares à l'heure globalement", "diminue d'intensité", a indiqué à l'AFP Rémi Recio, sous-préfet de Narbonne.

Lors d'une visite à Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, village le plus touché des 15 communes affectées par l'incendie, François Bayrou a évoqué un "plan de sauvegarde et d'avenir" dont "les Corbières pourraient être le laboratoire".

Fichier vidéo Au poste de commandement des pompiers, le colonel Christophe Magny, patron du Service d'incendies et de secours de l'Aude, a expliqué au Premier ministre, accompagné du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, l'action sans relâche de 2.500 pompiers sur les 90 kilomètres de lisières, avec des flammes de 10 à 15 mètres de haut au plus fort de la propagation.

Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur se sont ensuite rendus au centre national de coordination avancé de Sécurité civile à l’aéroport de Nîmes-Garons, pour "rendre hommage" aux moyens aériens engagés dans la lutte contre l’incendie "dont l'ampleur dépasse tout ce qu'on avait connu depuis plus de 60 ans", selon M. Bayrou.

Vent changeant

Des voitures carbonisées dans l'important incendie dans l'Aude, le 6 août 2025 à Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, AFP

Parti peu après 16H00 mardi du village de Ribaute, entre Carcassonne et Narbonne, le feu s'était d'abord dirigé vers le sud-est et le littoral méditerranéen. Or, le vent a changé de direction à la mi-journée "et pousse l'incendie à revenir vers son point de départ", a déclaré à l'AFP la secrétaire générale de la préfecture Lucie Roesch, ajoutant que l'incendie va désormais "vers des zones boisées assez inaccessibles".

"L'arrière du feu est devenu l'avant du feu", a ajouté le colonel Magny, soulignant qu'un millier de personnes avaient été évacuées des villages sinistrés.

Fichier vidéo Le feu a parcouru 16.000 hectares de garrigue et de résineux, "plus que la commune de Paris", selon le colonel Magny. Il a aussi détruit ou endommagé 25 habitations et brûlé 35 véhicules.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du feu, encore inconnues. Aucune hypothèse n'est pour l'heure privilégiée.

Carte du sud de la France montrant l'important feu de forêt qui s'est déclaré mardi 5 août dans l'Aude ainsi que les feux actifs au cours des dernières 24h au 6 août à 10h GMT, d'après les données satellitaires de Modis et Viirs AFP

A Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, où une dame de 65 ans a été retrouvée morte dans sa maison, une odeur âcre de brûlé se dégage des hectares carbonisés à proximité, a constaté un journaliste de l'AFP.

David Cerdan, 51 ans, habite à une centaine de mètres de l'endroit où est décédée la sexagénaire qui avait refusé de quitter sa maison mardi soir. L'habitation de la défunte est dévastée, comme plusieurs autres près de chez lui.

Des pompiers mobilisés contre l'important incendie dans l'Aude, ici près de Fontjoncouse, le 6 août 2025 AFP

"Avec les gendarmes, nous sommes allés chez elle pour lui dire d'évacuer, mais elle n'a pas voulu partir, pensant qu'elle ne risquait rien", a déclaré à l'AFP le maire, Xavier de Volontat.

La préfecture a comptabilisé 13 blessés: deux habitants hospitalisés, dont un grièvement brûlé, et onze sapeurs-pompiers, dont un souffrant d'un traumatisme crânien, a précisé Bruno Retailleau. Une personne portée disparue a été retrouvée en vie.

L'UE au côtés de la France

Dans le ciel des Corbières, tous les moyens aériens nationaux ont été mobilisés. L'Union européenne a annoncé se tenir "prête à mobiliser" des moyens.

"L'Europe se tient aux côtés de la France alors que les pires feux de forêt de son histoire récente font rage dans l'Aude", a déclaré sur X Ursula Von der Leyen, la présidente de la Commission européenne.

Des pompiers se reposent dans un poste de commandement de campagne installé à Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, le 6 août 2025 AFP

Un dispositif "colossal", selon le sous-préfet de Narbonne, Rémi Recio, précisant que les 2.500 pompiers venus de toute la France sont appuyés par 500 engins au sol.

Il s'agit à ce stade du plus gros incendie de l'été en France. Fin juillet, à la moitié de la saison estivale, la Sécurité civile avait comptabilisé plus de 15.000 hectares brûlés sur le territoire national pour 9.000 départs de feu, principalement sur le littoral méditerranéen.

C'est aussi le plus important en France depuis au moins 2006, soit le début des enregistrements, et depuis les années 1970 pour la zone méditerranéenne, selon la base de données sur les incendies de forêt (BDIFF) du gouvernement (qui recense les feux depuis 1972 pour les départements méditerranéens et 2006 pour la France.)

"Restez confinés"

Des camions de pompiers stationnés devant un incendie de forêt près de Fraissé-des-Corbières, le 6 août 2025 AFP

La tramontane, un vent sec et chaud qui renforce le feu, a été supplanté mercredi après-midi par un vent marin qui soufflera encore jeudi, et "va apporter de l'air plus humide qu'avant, ce qui est moins favorable à la propagation du feu", a déclaré à l'AFP François Gourand, prévisionniste Météo-France.

Mais il est trop tôt pour les centaines d'habitants évacués mardi soir pour regagner leur domicile, a prévenu la préfecture.

Les autorités ont réitéré leurs consignes de sécurité à la population, appelant à "rester confinés sauf ordre d’évacuation donné par les sapeurs-pompiers" et à ne pas encombrer le réseau routier pour ne pas gêner les secours.

