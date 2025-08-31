Le porte-parole de la branche armée du Hamas Abou Obeida a été "éliminé", selon l'armée israélienne

Le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, a affirmé ce dimanche 31 août que le porte-parole de la branche armée du mouvement palestinien Hamas, Abou Obeida, avait été "éliminé" à Gaza dans une frappe de l'armée israélienne.

31 Aoû. 2025 à 13h34 (TU)
"Le porte-parole terroriste du Hamas Abou Obeida a été éliminé à Gaza et a rejoint les autres (personnes) éliminées de l'axe du mal d'Iran, du Liban et du Yémen au fond de l'enfer." Son son compte X, le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, a confirmé l'information.

Le Hamas, contre lequel Israël est en guerre à Gaza, n'a pas réagi dans l'immédiat à ces informations.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait confirmé un peu plus tôt une frappe de l'armée contre le porte-parole de la branche armée du Hamas.

S'exprimant avant le conseil des ministres hebdomadaire, Benjamin Netanyahu avait déclaré selon un communiqué de ses services: "nous avons mené une frappe contre le porte-parole du Hamas (...) Abou Obeida". 

"J'espère qu'il n'est plus parmi nous, mais je remarque qu’il n'y a personne du côté du Hamas pour éclaircir cette question", a-t-il ajouté.

Dans un communiqué attribué deux jours plus tôt à Abou Obeida par le Hamas, le porte-parole des Brigades Ezzedine al-Qassam avait averti que les otages encouraient les "mêmes risques" que ses propres combattants face aux troupes israéliennes. L'armée israélienne s'apprête à lancer une offensive sur Gaza-ville.

"Nous prendrons soin des prisonniers (otages, NDLR) du mieux que nous pourrons, et ils seront avec nos combattants dans les zones de combats et d'affrontements, soumis aux mêmes risques et aux mêmes conditions de subsistance", a-t-il dit.

"Pour chaque captif tué par l'agression, nous publierons son nom, sa photo et une preuve de sa mort", selon lui.

