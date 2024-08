Le Premier ministre indien en Pologne, avant de se rendre en Ukraine

Le Premier ministre indien Narendra Modi est mercredi en Pologne pour une visite de deux jours, avant de se rendre en Ukraine, quelques semaines après avoir suscité l'ire des Ukrainiens pour avoir étreint Vladimir Poutine au cours d'un déplacement à Moscou.

M. Modi est le premier chef du gouvernement indien à aller en Ukraine et le premier en 45 ans à s'être rendu en Pologne, un allié indéfectible de Kiev.

"Je viens d'atterrir en Pologne. J'attends avec impatience les prochains points à l'ordre du jour. Cette visite donnera un élan aux relations entre l'Inde et la Pologne et profitera à nos deux nations", a écrit M. Modi, en polonais et en anglais, sur son site sur X.

Le Premier ministre indien doit rencontrer jeudi dans la matinée son homologue polonais Donald Tusk, puis le chef de l'Etat, Andrzej Duda.

Un "partenariat stratégique"

Avec Inde, "nous voulons signer un partenariat stratégique, comme nous en avons un avec la Corée (du Sud), le Japon et la Chine", couvrant les domaines politiques, diplomatiques, commerciaux, scientifiques et culturels", a déclaré mercredi le vice-ministre polonais des Affaires étrangères Wladyslaw Teofil Bartoszewski.

Le Premier ministre indien Narenddra Modi au mémorial de ancien maharadjah de Nawanagar qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a accueilli chez lui un millier d'orphelins polonais, le 21 août 2024 à Varsovie, en Pologne AFP

"Nous parlons de coopération dans les secteurs de l'agriculture, des technologies de l'information, de la sécurité, des nouvelles technologies, en particulier des technologies vertes, et l'Inde a une industrie spatiale très développée", a ajouté M. Bartoszewski cité par l'agence de presse PAP.

Peu après son arrivée en Pologne, M. Modi a déposé une gerbe devant le monument à la mémoire d'un ancien maharadjah de Nawanagar qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a accueilli chez lui un millier d'orphelins polonais.

Le chef du gouvernement indien devait aussi rencontrer dans la soirée des membres de la communauté indienne en Pologne.

Vendredi, M. Modi doit se rendre en Ukraine où un entretien avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky est prévu.

Appel à un "retour à la paix"

Avant son départ d'Inde mercredi, M. Modi a appelé à un "retour de la paix".

"En tant qu'ami et partenaire, nous espérons un retour rapide de la paix et de la stabilité dans la région", a-t-il lancé sur les réseaux sociaux.

Photo diffusée par l'agence russe Sputnik du président russe Vladimir Poutine (g) et du Premier ministre indien Narendra Modi, le 9 juillet 20244 à Moscou POOL/AFP/Archives

Le Premier ministre indien maintient un équilibre délicat entre les liens historiquement solides de son pays avec Moscou et la recherche de partenariats plus étroits en matière de sécurité avec les nations occidentales, en tant que rempart face à son rival régional chinois.

M. Modi a évité de condamner explicitement l'invasion par la Russie de l'Ukraine depuis le début, en février 2022, du conflit, invitant les deux belligérants à régler leurs différends par le dialogue.

L'Inde s'est abstenue au cours des votes sur les résolutions de l'ONU hostiles à Moscou.

A l'occasion de sa première visite en Ukraine, M. Modi a l'intention de discuter avec M. Zelensky des "perspectives de règlement pacifique du conflit ukrainien en cours", ainsi que de "l'approfondissement de l'amitié entre l'Inde et l'Ukraine".

Le séjour de M. Modi dans la capitale russe début juillet était intervenu quelques heures après que des tirs russes avaient frappé plusieurs villes d'Ukraine, provoquant la mort de plusieurs dizaines de personnes et endommageant sérieusement un hôpital pour enfants à Kiev.

La veille, il avait été photographié en train d'étreindre le président russe, ce qui avait suscité la colère du chef de l'Etat ukrainien.