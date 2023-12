Le procès du magnat pro-démocratie Jimmy Lai s'est ouvert à Hong Kong

Par Xinqi SU et Holmes CHAN

Le procès du magnat pro-démocratie Jimmy Lai pour "collusion avec des forces étrangères", où il risque la prison à vie, s'est ouvert à Hong Kong lundi après des appels de Washington et Londres à sa libération immédiate, rejetés par la Chine.

Le milliardaire britannique, dont c'est la première apparition publique depuis 2021, est arrivé lundi au tribunal de Hong Kong vêtu d'un costume, souriant et saluant les membres de sa famille.

Des représentants des consulats américain, britannique, australien et canadien étaient présents dans la salle du tribunal.

Fichier vidéo M. Lai, 76 ans, est accusé de "collusion avec des forces étrangères" entre autres atteintes à la sécurité nationale.

Il est emprisonné déjà depuis trois ans en vertu d'une loi radicale sur la sécurité nationale, imposée par Pékin en 2020, un an après les grandes manifestations pro-démocratie.

Le procès, qui doit se dérouler en audience publique au cours des 80 prochains jours, devrait permettre d'évaluer le niveau des libertés civiles à Hong Kong et l'indépendance de la justice vis-à-vis de Pékin.

Le magnat pro-démocratie Jimmy Lai (c) escorté vers la Haute Cour de Hong Kong, le 1er février 2021 AFP/Archives

Un important dispositif de sécurité était déployé autour du tribunal devant lequel des habitants avaient attendu toute la nuit dans le froid pour espérer y assister.

Parmi eux, Alexandra Wong, une militante plus connue sous le nom de "Grandma Wong", a crié: "Soutenez Apple Daily, soutenez Jimmy Lai" en brandissant le drapeau britannique, avant d'être écartée par la police.

"Plus vieux, plus maigre"

Le propriétaire du quotidien Apple Daily, fermé en 2021, est l'une des figures les plus célèbres du mouvement pro-démocratie.

La militante Alexandra Wong manifeste devant le tribunal de Kowloon West à l'ouverture du procès du magnat pro-démocratie Jimmy Lai à Hong Kong, le 18 décembre 2023 AFP

Son journal, sévère critique de Pékin, a soutenu les grandes manifestations pro-démocratie de 2019 et appelé à des sanctions internationales contre les autorités chinoises et locales.

Son cas a suscité la condamnation de la communauté internationale.

"Nous exhortons les autorités de Pékin et de Hong Kong à respecter la liberté de la presse à Hong Kong" et à "libérer immédiatement Jimmy Lai et toutes les autres personnes emprisonnées pour avoir défendu leurs droits", a déclaré dimanche le porte-parole du département d'Etat américain, Matthew Miller.

De son côté, le chef de diplomatie britannique David Cameron, a déclaré que "Jimmy Lai a été pris pour cible dans une tentative évidente d'empêcher l'exercice pacifique de ses droits à la liberté d'expression et d'association".

Des personnes font la queue devant le tribunal de Kowloon West pour assister à l'ouverture du procès du magnat pro-démocratie Jimmy Lai à Hong Kong, le 18 décembre 2023 AFP

M. Cameron s'est dit particulièrement préoccupé par "les poursuites engagées pour des raisons politiques" contre l'ex-patron de presse, appelant les autorités de Hong Kong "à libérer Jimmy Lai".

Pékin a qualifié de "manœuvre politique flagrante" les réactions américaine et britannique.

"Les remarques des Etats-Unis et du Royaume-Uni sur cette affaire constituent une grave violation de l'esprit de l'Etat de droit et des principes du droit international (...). Elles constituent une manœuvre politique flagrante", a déclaré lundi Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Ce procès "sape la confiance dans l'Etat de droit" à Hong Kong, a pour sa part affirmé lundi l'Union européenne, qui suivra "avec attention" le procès, qui "nuit à l'attractivité de la ville en tant que centre d'affaires international".

Le fils du dissident, Sebastien Lai, a indiqué samedi à l'AFP après une rencontre avec David Cameron à Londres, que le ministre britannique avait qualifié cette affaire de "priorité" et en "avait parlé avec son homologue Wang Yi", le plus haut diplomate chinois.

En découvrant récemment dans la presse, des photos de son père apparaissant "plus vieux, plus maigre" dans la cour de sa prison, Sebastien Lai a confié en avoir eu "le cœur brisé".

Des policiers devant le tribunal de West Kowloon le jour de l'ouverture du procès du magnat pro-démocratie Jimmy Lai à Hong Kong, le 18 décembre 2023 AFP

"Je ne me fais aucune illusion sur l'indépendance du système judiciaire de Hong Kong", a-t-il ajouté.

Le directeur de l'exécutif de Hong Kong John Lee a assuré au contraire lundi que la ville avait "une longue tradition (de respect) de l'Etat de droit", ajoutant qu'il faisait "entièrement confiance" à la justice pour prendre une décision juste et indépendante.

S'exprimant à Pékin à l'issue d'un entretien avec le président chinois Xi Jinping, Lee a mis en garde contre toute tentative d'interférer dans la procédure judiciaire.

"Personne ne devrait tenter de faire quoi que ce soit en raison des motivations politiques", a-t-il dit.

Jimmy Lai sera jugé, sans jury, par trois juges choisis par le dirigeant de Hong Kong parmi un groupe de magistrats triés sur le volet.

Son emprisonnement depuis que la plus haute Cour de Hong Kong a refusé sa libération sous caution fin 2020, a marqué un changement à Hong Kong en matière de détention provisoire.

L'avocat de Lai, Me Robert Pang, a soutenu lundi que l'accusation devait être abandonnée au motif que le droit pénal de Hong Kong impose un délai pour de telles poursuites et que le gouvernement avait attendu trop longtemps.

Les procureurs "n'ont plus de temps, donc le tribunal n'a pas compétence", a déclaré Me Pang, défendant un argument qui a dominé l'audience de lundi.

Des policiers devant le tribunal de West Kowloon le jour de l'ouverture du procès du magnat pro-démocratie Jimmy Lai à Hong Kong, le 18 décembre 2023 AFP

"Parodie de justice"

Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong en 2020, les défenseurs des droits affirment qu'elle a bâillonné la dissidence et réduit les libertés civiles.

Selon Reporters sans frontières, plus de 100 dirigeants de médias du monde entier ont cosigné une déclaration au début de l'année appelant à la libération de Lai.