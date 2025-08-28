Le PS entame ses journées d'été avec l'ambition de se poser en alternative à Bayrou

Le Parti socialiste a démarré jeudi à Blois ses universités d'été, avec l'ambition de proposer "un autre chemin budgétaire" et de se poser en alternative au gouvernement de François Bayrou.

Alors que le Premier ministre a de fortes chances de tomber depuis que toutes les oppositions, y compris le PS, ont annoncé qu'elles ne voteraient pas la confiance le 8 septembre prochain à l'Assemblée nationale, les socialistes sont plus scrutés que jamais.

Le premier secrétaire Olivier Faure tiendra un discours vendredi en fin de journée pour "dire aux Français qu'un autre chemin est possible", et que le PS propose "une alternative budgétaire, sous le signe de la justice", a expliqué la maire de Nantes, Johanna Rolland.

Le Parti socialiste, qui réclame comme ses partenaires politiques qu'Emmanuel Macron laisse à la gauche la possibilité de gouverner, est dans le viseur du Premier ministre, qui espère toujours trouver un compromis lui.

Si le parti n'exclut pas à ce stade de se rendre à l'invitation du Premier ministre la semaine prochaine, "ce n'est pas pour négocier", mais "réexpliquer qu'on ne votera pas la confiance", précise son secrétaire général Pierre Jouvet.

Emmanuel Macron a beau appeler à "la responsabilité" des partis "qui souhaitent être des partis de gouvernement", les socialistes s'y refusent catégoriquement : "Nous ne sommes pas d'accord avec les 44 milliards d'euros d'économies à faire pour 2026", martèle Pierre Jouvet.

Le PS propose 25 à 27 milliards d'économie, étalés sur 4 ans. Il présentera samedi des propositions "concrètes" sur le budget et s'appliquera à faire "la démonstration qu’il est possible de désendetter le pays", affirme Olivier Faure dans La Nouvelle République. Selon lui, "il n'y a rien à sauver dans ce budget qui nous est proposé. Il faut le revoir de fond en comble".

Juste avant le discours du premier secrétaire vendredi, les socialistes réuniront leurs partenaires de gauche, de François Ruffin (ex-insoumis) à Marine Tondelier (Ecologistes), en passant par Léon Deffontaines (PCF) et Benjamin Lucas (Générations), pour un meeting commun.

Raphaël Glucksmann le leader de Place Publique et partenaire du PS, qui entend bien jouer sa partition seul pour 2027, sera également présent vendredi à Blois.

De quoi laisser les socialistes espérer, si la gauche était choisie par Macron, de pouvoir former un gouvernement allant "de Ruffin et Roussel à Glucksmann", dit Pierre Jouvet.