Le rappeur Naps poursuivi dans une nouvelle affaire de viols cette fois dans le Var

Déjà soupçonné de viol en 2021, les ennuis judiciaires s'accumulent pour le rappeur marseillais Naps qui a été mis en examen dimanche pour viols et agressions sexuelles dans le Var après les plaintes de trois jeunes femmes, accusations qu'il nie.

Vendredi soir, l'auteur du tube "La kiffance" devait se produire dans les arènes de Fréjus. Mais le festival "Fréjus en Live" annonçait sur Instagram que pour des "raisons indépendantes de (sa) volonté", il ne pourrait pas monter sur scène. Effectivement, le rappeur était en garde à vue.

Il a été interpellé vendredi dans un hôtel de la station balnéaire de Saint-Cyr-sur-Mer (Var) après les plaintes de trois jeunes majeures, a annoncé dimanche le parquet de Toulon.

A l'issue de sa garde à vue, "il a été mis en examen des chefs de viols et agressions sexuelles puis placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention", a précisé à la presse Laurent Robert, le procureur adjoint.

Le rappeur de 33 ans (bien 33), très suivi sur les réseaux sociaux avec un million d'abonnés à son compte Instagram, "conteste intégralement les faits et se tient à disposition de la justice comme il l'a toujours fait. Il est très serein", a réagi son avocat Me Nabil Boudi, interrogé par l'AFP.

Jugé dans une autre affaire ?

"A ce stade, les charges reposent uniquement sur les paroles des plaignantes et il faut attendre l'enquête. Si les charges avaient été si graves, mon client aurait été placé en détention provisoire", a ajouté son conseil.

L'enquête a été confiée à la Brigade de recherches de La Valette-du-Var et va se poursuivre sur commission rogatoire du juge d'instruction.

Nabil Boukhobza, de son nom civil, est déjà soupçonné d'avoir violé une jeune femme pendant son sommeil à l'automne 2021. Dans ce dossier, le juge d'instruction a ordonné, dans une décision rendue mi-mai et dont l'AFP a eu connaissance fin juillet, que le rappeur soit jugé devant la cour criminelle départementale de Paris.

Des faits qu'il conteste également "intégralement" et "avec la plus grande fermeté", selon Me Nabil Boudi qui a d'ailleurs fait appel de l'ordonnance du magistrat instructeur réclamant un procès.

L'artiste a sorti en 2015 son premier album, intitulé "Ma ville et ma vie".

Mais il s'est surtout fait connaître en 2020 dans le cadre de l'album collectif d'artistes marseillais emmenés par la star du rap Jul dans "13'Organisé" en participant au tube "Bande Organisée" dont le clip sur YouTube a dépassé les 523 millions de vue.

Puis, il a marqué l'été 2021 avec son titre "La kiffance" issu de son opus "Les mains faites pour l'or", dont le clip affiche à ce jour plus de 187 millions de vues sur YouTube.

A l'automne 2021, son morceau "Best life", où il a collaboré avec le poids lourd de la musique française Maître Gims, a aussi rencontré un fort succès.

Alors étoile montante du rap tricolore de la nouvelle scène marseillaise, Naps a été volontiers comparé à d'autres phénomènes de la cité phocéenne comme Jul et SCH.

Sans atteindre ces sommets, Naps jouit toujours d'une bonne notoriété sur le volet musical et a sorti son dixième album fin juin, intitulé "Mec de cité simple". Naps a deux concerts majeurs à venir en septembre, le 14 au Zénith de Paris et le 21 au Dôme de Marseille.