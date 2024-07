Le RN arrive à l'Assemblée après sa déconvenue électorale

Premier parti de France après les européennes mais troisième bloc à l'Assemblée après les législatives, le Rassemblement national fait à son tour sa rentrée mercredi au Palais Bourbon, avec pour objectif de se relancer en vue de la présidentielle de 2027.

Malgré la déconvenue de dimanche dernier face à un "front républicain" plus robuste qu'attendu, le parti lepéniste et ses alliés devraient compter 143 députés, dont au moins 123 devraient siéger dans le groupe RN présidé par Marine Le Pen. Ses élus feront une arrivée groupée à partir de 9h30.

Le RN est en nette progression puisqu'il avait fait élire 89 députés en 2022, mais il est loin de la majorité qu'il espérait réunir pour gouverner à l'issue du 1er tour des législatives le 30 juin.

Le président du Rassemblement national (RN) Jordan Bardella répond aux médias le 8 juillet 2024 à Paris AFP

Le jeune président du parti Jordan Bardella a reconnu des "erreurs" après le résultat surprise de ces législatives anticipées, et a dit prendre sa part de responsabilité dans cet échec électoral, tandis que le directeur général du parti Gilles Pennelle a démissionné.

Confronté au "barrage républicain" organisé par l'ensemble des autres formations politiques, le RN reste en dehors de toutes les tractations en cours pour désigner un Premier ministre et former un gouvernement. Il siégera en tout état de cause dans l'opposition.

Ces conciliabules sont dominés par le débat à gauche sur le meilleur profil pour Matignon. Arrivé en tête aux législatives, le Nouveau Front populaire (NFP) estime qu'il lui revient de désigner un Premier ministre, bien qu'il soit très loin de la majorité absolue.

L'alliance de gauche a accusé mardi Emmanuel Macron d'un "détournement des institutions" que constitue selon elle le maintien au poste de Premier ministre de Gabriel Attal.

"Je suis prêt"

Nombre de sièges obtenus à l'Assemblée nationale par parti et alliance, à l'issue du second tour des élections législatives 2024 AFP

Pour une éventuelle entrée à Matignon, la bataille fait rage entre ses deux principales composantes, une France insoumise (LFI) à peu près stable entre 70 et 80 élus, et un Parti socialiste (PS) revigoré et qui espère faire au moins jeu égal.

"Je suis prêt à assumer cette fonction", a lancé le premier secrétaire du PS Olivier Faure mardi à son arrivée au Palais Bourbon. Une réponse à l'activisme de LFI et de son leader Jean-Luc Mélenchon qui revendique le poste pour un des membres de sa garde rapprochée. Le chef de la gauche radicale évoque avec insistance le nom de la jeune députée du Val-de-Marne, Clémence Guetté, 33 ans et coordinatrice de son programme présidentiel en 2022.

Poings levés, embrassades, congratulations et grands sourires, les députés de gauche sont arrivés mardi à l'Assemblée nationale. En vainqueurs mais en ordre dispersé.

Le bloc de gauche disposera de 190 à 195 sièges, soit une centaine de députés en dessous de la majorité absolue, mais il dit être en mesure de trouver des majorités de projets tout en affirmant qu'il appliquera le programme du Nouveau Front populaire.

Jean-Luc Mélenchon a aussi proposé d'agir par décrets pour faire passer certaines de ses mesures.

Régime dominé par la fonction présidentielle, la France est contrainte de faire un apprentissage rapide du parlementarisme.

Elle avait déjà connu trois cohabitations entre un président et un Premier ministre de bords différents, elle est aujourd'hui confrontée à une Assemblée nationale composée de trois blocs principaux, sans majorité absolue.

Des députés de la France insoumise, le 9 juillet 2024 à l'Assemblée, à Paris AFP

Les leaders de gauche promettent de soumettre à Emmanuel Macron un nom pour Matignon d'ici à la fin de semaine ou au début de la semaine prochaine. Le chef de l'Etat de son côté s'envole pour Washington, où il doit participer pendant deux jours à un sommet de l'Otan.

Il est resté silencieux depuis l'annonce des résultats dimanche, et a maintenu en place pour l'instant son Premier ministre Gabriel Attal.

En attendant, les socialistes devraient reconduire à la tête de leur groupe le député des Landes Boris Vallaud.

A droite, les députés du parti Les Républicains (LR) sont également attendus au Palais Bourbon dans la journée de mercredi, sous la direction de Laurent Wauquiez qui y effectue son grand retour.

Au cours de la campagne électorale, le parti héritier du gaullisme a tenu une position "ni RN-ni LFI" après la défection de son président Eric Ciotti qui s'est allié au parti lepéniste.

Entre 30 et 40 députés élus avec l'étiquette Les Républicains se réuniront mercredi pour désigner leur président et changer le nom de leur groupe, sur la soixantaine de députés de droite élus le 7 juillet. A droite aussi les divisions affleurent, et le jeune député du Lot Aurélien Pradié avait annoncé avant même les élections son départ de LR.

Plusieurs ténors de la droite demandent aussi que le Premier ministre soit désigné parmi les LR dans le cadre d'un accord avec le camp présidentiel.