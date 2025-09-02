Le RN pense obtenir la majorité absolue en cas de dissolution

Le vice-président du RN et député du Nord, Sébastien Chenu, à l'Assemblée nationale à Paris le 2 avril 2025

Le vice-président du Rassemblement national Sébastien Chenu a estimé mardi que son parti pouvait "avoir une majorité absolue" à l'Assemblée nationale si des législatives anticipées étaient organisées à la suite d'une nouvelle dissolution.

"Des sondages nous invitent à penser qu'on peut faire la course en tête et moi je crois que nous pouvons avoir une majorité absolue", a déclaré le responsable d'extrême-droite sur RMC-BFMTV.

Il a affirmé croire que "l'écroulement du bloc central" pourrait "amener une majorité Rassemblement national et alliés" de l'UDR d'Eric Ciotti, car le RN est selon lui "le garant de la stabilité" souhaitée par les Français.

Interrogé sur des alliances possibles avec d'autres partis que celui d'Éric Ciotti, il a rejeté tout "bidouillage de cuisines ou d'arrières-salles". "Ensuite, il y aura des députés, peut-être, d'autres bancs qui diront effectivement +leurs solutions valent le coup d'être mises en œuvre et on ira ou les voter ou tout simplement, on ne s'y opposera pas+", a-t-il détaillé.

Le président du parti d'extrême-droite Jordan Bardella, qui vise le poste de Premier ministre en cas de majorité, est "le bienvenu" pour être candidat aux législatives, a précisé Sébastien Chenu, assurant par ailleurs que Marine Le Pen, touchée par une peine d'inéligibilité pour détournement de fonds publics, "utilisera tous les moyens légaux, qui lui permettront d'être candidate".

Le Premier ministre François Bayrou va demander lundi la confiance de l'Assemblée nationale sur son projet de budget pour 2026. Il a très peu de chance de l'obtenir, la gauche et le Rassemblement national ayant annoncé leur intention de voter contre.