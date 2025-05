Le Royaume-Uni signe un accord de restitution de l'archipel des Chagos à l'île Maurice

Par Peter HUTCHISON et Alexandra DEL PERAL

Le Royaume-Uni a signé jeudi un accord "historique" pour rétrocéder à l'île Maurice l'archipel des Chagos, tout en prévoyant le maintien d'une base militaire américano-britannique sur l'une des îles, dans cette région stratégique de l'océan Indien.

"Il y a quelques instants, j'ai signé un accord pour sécuriser la base commune Royaume-Uni-États-Unis sur Diego Garcia. Ceci est absolument essentiel pour notre défense et notre renseignement et donc pour la sécurité du peuple britannique", a déclaré le Premier ministre Keir Starmer peu après une décision de justice ouvrant la voie à cet accord.

Le Premier ministre mauricien, Navin Ramgoolam, a salué une "grande victoire", estimant que l'île a ainsi "complété le processus de décolonisation qui a commencé avec l’accession de l'île à l’indépendance en 1968".

Cet accord prévoit que le Royaume-Uni dispose d'un bail de 99 ans sur Diego Garcia --avec une option de prolongation-- moyennant le paiement annuel de 101 millions de livres (120 millions d'euros), soit 3,4 milliards de livres (plus de 4 milliards d'euros) au total.

Le dirigeant travailliste a martelé qu'il n'y avait pas d'"autre alternative" et que cet accord était le "seul moyen de maintenir la base à long terme".

La Chagossienne Bertrice Pompe à la sortie de la Haute Cour de Londres le 22 mai 2025 après avoir été débouté du recours contre l'accord de restitution des îles Chagos à Maurice AFP

Il a également rappelé le caractère "stratégique" de cette base utilisée notamment comme plaque tournante pour les bombardiers et navires à longue portée pendant les guerres en Afghanistan et en Irak.

"Le port, l'aérodrome et ses capacités avancées de communication et de surveillance offrent au Royaume-Uni et à ses alliés des capacités stratégiques cruciales", détaille le communiqué de Downing Street.

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a salué sur X un accord qui "assure une exploitation à long terme, stable, et efficace" de la base de Diego Garcia "essentielle pour la sécurité régionale et mondiale".

A l'inverse, la cheffe de l'opposition conservatrice Kemi Badenoch l'a qualifié "d'acte d'auto-mutilation" qui va "exposer (le Royaume-Uni) à la Chine et ignore la volonté du peuple chagossien".

Un demi-siècle de litige

Cet accord avec l'île Maurice, fruit de plusieurs années d'intenses négociations, met fin à plus d'un demi-siècle de litige.

Les Chagossiennes Bertrice Pompe (à gauche) et Bernadette Dugasse (à droite) à la sortie de la Haute Cour de Londres le 22 mai 2025 après avoir été débouté du recours contre l'accord de restitution des îles Chagos à Maurice AFP

Les États-Unis paieront les coûts d'exploitation de la base, "qui sont beaucoup plus élevés que ceux que nous prenons en charge", a précisé le locataire du 10 Downing Street.

Londres avait accepté en octobre le principe de cet accord qui reconnaît la souveraineté de l'île Maurice sur l'archipel des Chagos.

La signature devait initialement se produire jeudi matin mais a été retardée en raison d'un recours en justice déposé par deux Chagossiennes.

Bernadette Dugasse et Bertrice Pompe accusaient notamment le gouvernement britannique d'avoir pris cette "décision importante sans consultation" et mettaient en doute la capacité des autorités mauriciennes à "agir dans leur intérêt étant donné le mauvais traitement réservé aux Chagossiens".

Des membres de la communauté chagossienne protestent devant la Haute Cour de Londres contre la signature de l'accord de restitution des îles de Chagos à Maurice le 22 mai 2025 à Londres AFP

Elles ont été déboutées de leur demande.

"Jour très triste"

"Aujourd'hui est un jour très triste", a réagi Bertrice Pompe à l'issue du jugement.

Dans sa saisine du tribunal, elle avait affirmé vivre en exil depuis son "expulsion forcée" de l'archipel entre 1967 et 1973. Selon elle, cet accord "compromet" les droits limités dont elle jouit actuellement, dont la garantie de pouvoir aller à Maurice sans encombre.

Une cinquantaine de membres de la communauté chagossienne s'étaient rassemblés devant la Haute Cour de Londres pour protester contre l'accord.

Certains brandissaient leur passeport britannique, d'autres des pancartes. "Sujets britanniques traités comme des citoyens de seconde zone", pouvait-on lire sur l'une.

La finalisation de l'accord a été ralentie par l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche et un changement de Premier ministre à Maurice.

L'administration Trump a d'abord critiqué cet accord, estimant qu'il favorisait la Chine, un allié de Maurice. Toutefois, le président américain a finalement annoncé début avril l'approuver.

Londres a conservé le contrôle des îles Chagos lorsque Maurice a obtenu son indépendance du Royaume-Uni en 1968. Environ 2.000 habitants de l'archipel ont été expulsés dans les années suivantes, notamment de Diego Garcia, où est installée la base militaire.

En 2019, l'Assemblée générale de l'ONU avait demandé au Royaume-Uni de rétrocéder sous six mois à l'île Maurice l'archipel des Chagos, après une décision dans le même sens de la Cour internationale de Justice quelques mois auparavant.