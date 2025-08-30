Le secrétaire général du Conseil de l'Europe hospitalisé

Le
30 Aoû. 2025 à 14h23 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Le secrétaire général du Conseil de l'Europe Alain Berset arrive pour un sommet sur l'intelligence artificielle à Paris, le 11 février 2025

Le secrétaire général du Conseil de l'Europe Alain Berset arrive pour un sommet sur l'intelligence artificielle à Paris, le 11 février 2025

AFP/Archives
Ludovic MARIN
Partager 1 minute de lecture

Le secrétaire général du Conseil de l'Europe, le Suisse Alain Berset, a été hospitalisé mais son état n'est "pas préoccupant", a indiqué samedi l'institution, vigie des droits de l'homme sur le continent.

"Le secrétaire général du Conseil de l'Europe, Alain Berset, a été hospitalisé dans la nuit de vendredi à samedi. Son état n'est pas préoccupant, mais il restera en observation quelques jours par mesure de précaution", a indiqué dans un communiqué le Conseil de l'Europe.

Sa participation au Forum stratégique de Bled, en Slovénie, qui se tient lundi et mardi, a été annulée, précise l'institution et "à ce stade, sa participation aux engagements prévus la semaine prochaine reste incertaine".

Fondé en 1949 à Strasbourg, le Conseil de l'Europe réunit 46 pays depuis l'exclusion de la Russie en 2022 à la suite de l'invasion de l'Ukraine.

Alain Berset, 53 ans, en est devenu le secrétaire général en septembre 2024.

Auparavant, M. Berset a été ministre élu du Gouvernement suisse (Conseil fédéral) entre 2012 et 2023. Il a aussi occupé par deux fois la présidence tournante de la Confédération helvétique, en 2018 et en 2023.

International
FRANCE

Dans le même thème - International

Photo d'archives du 6 décembre 2018 montrant Andriï Parouby, alors président du parlement ukrainien, qui s'exprime devant ses collègues à Kiev
International

Un ancien président du Parlement tué par balle dans l'ouest de l'Ukraine

Des déplacés palestiniens fuyant le nord de la bande de Gza en direction du sud du terrtoire roulent à bord d'un camion chargé d'effets personnels sur la route côtière du camp de Nousseirat (centre), le 30 août 2025
International

La Croix-Rouge met en garde contre l'évacuation de Gaza-ville, Israël durcit le siège

Le président du Rassemblement national Jordan Bardella, le 28 août 2025 à Paris
International

Pour Bardella, dissoudre l'Assemblée nationale reste inévitable

48.58342, 7.74296

À la une

Afrique

Maroc-Algérie : le clip du rappeur Draganov déclenche la controverse sur les réseaux sociaux

États-Unis : l’Autorité palestinienne privée de visas avant l’Assemblée générale de l’ONU

États-Unis: des membres de l'Autorité palestinienne privés de visas avant l’Assemblée générale de l’ONU

International

Le procès de l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro, entre pression américaine et état de santé inquiétant

International

Guerre à Gaza: la délégation israélienne "pas invitée" d'un salon de l'armement à Londres

International

L'armée israélienne déclare Gaza-ville "zone de combat dangereuse"

International

Nucléaire iranien: le "snapback", ce mécanisme qui peut permettre de rétablir des sanctions contre Téhéran

International

Ukraine: Zelensky appelle a renforcer la pression sur Poutine après les frappes mortelles

Terriennes

"La joie est bien plus choquante que la colère": l'oeuvre haute en couleurs de Niki de Saint Phalle au Musée national des beaux-arts du Québec

Restitution

"On a cicatrisé cette blessure": à Paris, Madagascar reprend possession de trois crânes sakalava dont celui du roi Toera

International

Macron et Merz scellent à Brégançon le "reset" franco-allemand