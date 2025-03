Le skipper Kevin Escoffier entendu en garde à vue pour quatre "agressions sexuelles"

Le skipper Kevin Escoffier a été placé en garde à vue début février "pour des faits d'agressions sexuelles" sur quatre plaignantes, a indiqué lundi à l'AFP le parquet de Lorient (Morbihan).

Le célèbre navigateur breton avait été suspendu en octobre 2023 par la Fédération française de voile (FFVoile) après avoir fait l'objet d'accusations de violences sexuelles de la part de plusieurs femmes, une suspension ensuite annulée en mars 2024.

Le 10 février, le skipper a été placé en garde à vue "pour des faits d'agressions sexuelles", a indiqué le vice-procureur de Lorient, Eric Pouder, confirmant partiellement des informations du quotidien régional Ouest-France.

Il s'agit de "quatre faits concernant quatre plaignantes", a-t-il précisé. "L'enquête préliminaire se poursuit."

Une enquête judiciaire avait été ouverte en juillet 2023 par le parquet de Paris sur une agression sexuelle présumée survenue à Newport, aux Etats-Unis.

Le parquet n'a pas confirmé dans l'immédiat si la victime de cette agression faisait partie des quatre plaignantes évoquées.

Avant cette affaire, Kevin Escoffier ingénieur naval et membre d'une illustre famille de marins, s'était notamment fait connaître pour avoir manqué de faire naufrage en novembre 2020, sauvé in extremis par le marin Jean Le Cam lors de la course transatlantique du Vendée Globe.