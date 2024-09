Le socialiste Stéphane Le Foll a refusé d'entrer au gouvernement Barnier

L'ancien ministre socialiste Stéphane le Foll a assuré vendredi sur RTL avoir refusé un poste au sein du futur gouvernement de Michel Barnier, estimant qu'il serait marqué à droite.

"Michel Barnier m'a appelé mardi pour me proposer de rejoindre son équipe gouvernementale", a expliqué Stéphane Le Foll, qui a opposé un refus "ferme et définitif" au Premier ministre.

"Ce sera un gouvernement de droite", a justifié le socialiste, maire du Mans, qui précise avoir "bien connu" Michel Barnier lorsqu'il siégeait au Parlement européen.

"Je lui ai souhaité beaucoup de courage. La difficulté est grande, la politique et le Parlement sont dans une situation de confusion assez générale. La tâche est difficile", a poursuivi l'ancien ministre de l'Agriculture et porte-parole du gouvernement, proche de François Hollande.

Nommé Premier ministre le 5 septembre, Michel Barnier a promis la formation d'un gouvernement la semaine prochaine. L'ancien commissaire européen est à la recherche d'un équilibre périlleux : former un gouvernement "représentatif et pluriel", dans lequel "chacun aura sa place" et, surtout, qui échappera à la censure de l'Assemblée nationale.

Pour cela, le Républicain est en quête de ministres de gauche. Plusieurs personnalités socialistes, comme la présidente de la région Occitanie Carole Delga, ont déjà manifesté leur refus d'entrer dans un "gouvernement de droite soutenu par l'extrême droite".

Le maire PS de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) Karim Bouamrane, a aussi assuré avoir "décliné" la proposition de Michel Barnier, estimant que ce serait "de la compromission".

Le premier secrétaire du PS Olivier Faure a affirmé qu'aucun socialiste ne rejoindrait le gouvernement Barnier, et a même refusé de participer à une rencontre avec le Premier ministre avant que celui-ci ne présente sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale.

Les partis du Nouveau Front populaire continuent de dénoncer un "coup de force" d'Emmanuel Macron, et assurent vouloir censurer le nouveau gouvernement de Michel Barnier.