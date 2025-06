Le sud-est suffoque, la canicule va gagner plus de la moitié de la France

Aux 14 départements du sud de la France en vigilance orange samedi vont s'ajouter dimanche 39 autres, plongeant plus de la moitié de la France dans une chaleur étouffante partie pour durer au moins jusqu'en début de semaine prochaine.

De 34 à 38°C sont attendus dans l'après-midi de samedi dans l'Aude, le Vaucluse, le Var, les Alpes-Maritimes, la Haute-Corse, les Alpes-de-Haute-Provence, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère et le Rhône, auxquels s'étend la vigilance orange canicule déjà en vigueur depuis vendredi dans les Bouches-du-Rhône, le Gard, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales.

Les températures pourront approcher "ponctuellement les 40°C près de la Méditerranée", prévient Météo-France, qui prévoit une "nuit de samedi à dimanche étouffante, avec autour de 20 degrés sur une large moitié sud du pays, 22 à 25 degrés sur le quart sud-est de la France", et jusqu'à 26 degrés près de la Méditerranée, "voire un peu plus ponctuellement".

A partir de dimanche, la canicule gagnera "les deux-tiers sud du pays, jusqu'en Ile-de-France" avec 53 départements - sur les 96 que compte au total la France métropolitaine - placés en vigilance orange, de l'Ile-de-France à l'Arc méditerranéen, et de la Vendée au Doubs, a annoncé Météo-France samedi matin.

Des personnes se rafraîchissent lors d'une vague de chaleur, le 21 juin 2025 à Paris AFP

L'institut météorologique prévoit des températures pouvant atteindre entre 30 et 35°C degrés en région Ile-de-France, 34 à 38°C sur les deux-tiers sud du pays, voire localement plus, notamment dans le Sud-Ouest, tandis que 39 à 40°C seront "régulièrement atteints près de la Méditerranée".

Mais le pire reste sans doute à venir, le pic étant attendu en début de semaine prochaine, sans que Météo-France ne puisse encore se prononcer sur la fin de l'épisode. Il va durer "au moins jusqu'à mardi", mais pour la fin, "est-ce que ce sera mercredi, jeudi ou vendredi, c'est trop tôt pour le dire", estime Tristan Amm, prévisionniste chez Météo-France.

Cette vague de chaleur concerne tout le sud de l'Europe, avec une vingtaine de villes d'Italie, dont Rome et Venise, placées en alerte. Au Portugal, les deux tiers du pays seront en alerte orange dimanche, avec 42°C prévus à Lisbonne et un risque maximal d'incendie. En Espagne, le pic de chaleur est attendu à partir de dimanche avec un mercure au-delà des 40°C sur une grande partie du territoire.

Numéro vert activé

En France, le numéro vert canicule, qui permet d'obtenir des conseils "pour se protéger et protéger son entourage", a été réactivé depuis samedi 08H00.

La cause de ce nouveau pic est un "dôme de chaleur": un large et puissant anticyclone forme une sorte de couvercle qui vient bloquer l'air en basses couches, empêchant l'entrée de perturbations, tout en le réchauffant progressivement.

Depuis le 19 juin, la France traverse sa 50e vague de chaleur nationale depuis 1947, et sa 33e du XXIe siècle, conséquence du réchauffement climatique qui augmente l'intensité et la fréquence des canicules. Pour y faire face, mairies, préfectures et pompiers multiplient mises en garde et recommandations.

Dans la région du Mans, dans la Sarthe, le 18 juin 2025 AFP

Les travaux dans les massifs forestiers sont partiellement interdits par crainte d'incendies, des locaux climatisés restent ouverts malgré le weekend, les personnes les plus vulnérables sont appelées régulièrement, des distributions d'eau sont organisées...

A Marseille, où certains habitants ont trouvé refuge vendredi dans les centres commerciaux climatisés, la mairie a annoncé la gratuité des piscines municipales et publié une cartographie des lieux publics disposant de la climatisation.

Dans la deuxième ville de France, au bâti scolaire souvent ancien, la chaleur a mis ces derniers jours les écoliers à rude épreuve, obligeant parfois parents et enseignants à fournir eux-mêmes des ventilateurs.

Alors qu'il reste une semaine de cours, l'association de parents FCPE a demandé vendredi à la ministre de l'Education nationale Elisabeth Borne de donner, d'"urgence", "des consignes claires" aux personnels des établissements scolaires afin d'adapter l'accueil des élèves.

La ville de Nice, qui a annulé samedi un tournoi de football interquartiers en raison de la canicule, assure pour sa part que près de 250 ventilateurs portables d'appoint "ont été livrés ces deux dernières semaines" à la demande des chefs d'établissement et qu'une distribution de ventilateurs aux personnes âgées isolées a également été mise en place.