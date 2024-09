Le super typhon Yagi frappe la Chine et se dirige vers le Vietnam

Le super typhon Yagi, aux vents dépassant les 230 km/h, a touché terre vendredi sur l'île tropicale et touristique de Hainan, dans le sud de la Chine, où près de 420.000 personnes ont été évacuées.

Yagi pourrait être la plus forte tempête à s'abattre sur la région depuis une décennie. Il devrait frapper samedi le Vietnam voisin, où des dizaines de milliers de personnes ont été relogées préventivement.

Yagi a tué au moins 13 personnes aux Philippines cette semaine, alors qu'il était encore classé comme tempête tropicale. Il a provoqué des inondations et des glissements de terrain sur l'île principale de Luçon avant de se transformer en super typhon au cours des derniers jours.

Yagi "a touché terre" sur l'île de Hainan au niveau de Wenchang, dans le nord-est de la province insulaire, vers 16H20 (08H20 GMT), a indiqué l'agence de presse officielle Chine nouvelle.

Accompagné de fortes précipitations, le typhon et ses vents à 234 km/h pourraient entraîner des dégâts dévastateurs dans cette île qui est une destination touristique populaire, connue pour ses plages de sable et ses hôtels de luxe.

Par mesure préventive, les autorités de Hainan avaient déjà évacué 419.367 habitants, fait fermer des sites touristiques et mis en place des restrictions pour les automobilistes, d'après Chine nouvelle.

"Yagi sera probablement le typhon le plus puissant à frapper la côte sud de la Chine depuis 2014, ce qui rendra le travail de prévention des inondations très difficile", a écrit Chine nouvelle après une réunion des responsables de la lutte contre les inondations.

Pluies à Hong Kong

Carte montrant la trajectoire du super typhon Yagi en mer de Chine méridionale, au 6 septembre à 3h GMT AFP

Le super typhon est passé dans la nuit de jeudi à vendredi à moins de 400 kilomètres de Hong Kong, entraînant de fortes précipitations.

La Bourse de Hong Kong a été suspendue vendredi, les écoles sont fermées et les transports publics subissent des restrictions.

Les autorités ont indiqué que trois personnes avaient été blessées mais que les dégâts avaient été limités. De fortes pluies se sont abattues sur la ville vendredi.

Le sud de la Chine est fréquemment frappé, en été et en automne, par des typhons qui se forment dans les océans chauds à l'est des Philippines et de la Thaïlande.

Les typhons de la région se forment plus près des côtes qu'auparavant, s'intensifient plus rapidement et restent plus longtemps au-dessus des terres en raison du changement climatique, selon une étude publiée en juillet.

Le Vietnam en alerte

Après le sud de la Chine, Yagi doit poursuivre sa route vers le Vietnam, où il devrait frapper samedi les régions du nord et du centre-nord, autour de la célèbre baie d'Halong, classée au patrimoine de l'Unesco.

Des dizaines de milliers de personnes devaient être évacuées vers des zones plus sûres dans les provinces de Hai Phong et de Thai Binh vendredi, ont annoncé les autorités locales.

"Il s'agira du typhon le plus puissant (à frapper le nord du Vietnam) depuis 20 ans", a déclaré jeudi Pham Duc Luan, chef de l'autorité chargée de la gestion des digues.

Plus de 457.000 militaires ont été mobilisés par le département de secours et de sauvetage du ministère de la Défense.

Les autorités ont également demandé à quelque 50.000 bateaux de pêche de se mettre à l'abri.

Elles ont annoncé leur intention de fermer samedi, pendant plusieurs heures, quatre aéroports du nord du pays, dont l'aéroport international Noi Bai de Hanoï, la capitale.

Toutes les villes et provinces côtières ont mis en place des interdictions de naviguer à partir de vendredi.

Pham Quang Quyen, un habitant de la province de Quang Ninh (nord-est), a déclaré à l'AFP depuis l'île de Tuan Chau qu'il n'avait jamais connu une telle alerte au typhon en près de 20 ans.

"Je pense qu'on va survivre à ce typhon, car on s'est très bien préparé. On est tous habitués à faire face aux tempêtes et aux fortes pluies ici", a-t-il déclaré.

Les autorités ont envoyé des messages à des millions d'utilisateurs de Zalo, l'application mobile la plus populaire du Vietnam, pour les inciter à la vigilance.

burs-hol-ehl/mr