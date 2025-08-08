Le taux de chômage stable en France, mais les jeunes inquiètent

Des personnes font la queue dans une agence France Travail à Dammarie les Lys, en Seine-et-Marne, le 23 avril 2024

Le taux de chômage en France est resté stable à 7,5% au deuxième trimestre, a rapporté l'Insee vendredi, mais le chômage des jeunes (19%) inquiète François Bayrou, favorable à un "plan d'urgence" en leur faveur.

Le nombre de chômeurs au sens du Bureau international du travail, recherchant un emploi et immédiatement disponibles pour en prendre, a légèrement augmenté de 29.000 sur le trimestre à 2,4 millions de personnes.

Le chômage dans la population active demeure ainsi "légèrement supérieur" aux 7,1% de fin 2022, début 2023, son point le plus bas depuis 1982, et inférieur de trois points à son pic de mi-2015.

Cet indicateur montre aujourd'hui "une forme de résilience du marché du travail", avec notamment un taux d'emploi qui continue d'augmenter, tiré notamment par le recul de l'âge de départ en retraite, relève Mathieu Plane, directeur adjoint du département Analyse et prévision de l'OFCE.

Mais dans le même temps, l'emploi salarié privé a perdu quelque 100.000 postes (-0,4%) par rapport au printemps 2024, selon des chiffres publiés par l'Insee mercredi mais calculés à partir de données différentes - soit "deux thermomètres assez différents", relève l'économiste pour expliquer un tel écart.

Évolution du taux de chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) en France depuis le 1er trimestre 2010 AFP

Point particulièrement sensible, le taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans a diminué de 0,2 point par rapport au premier trimestre, mais reste élevé à 19%, et en augmentation de 1,2 point sur un an.

Cette hausse inquiète le Premier ministre François Bayrou, qui a appelé dans une vidéo postée mercredi à un "plan d'urgence pour qu'on puisse proposer un travail à un plus grand nombre de jeunes".

De son côté, le ministère du Travail a indiqué à l'AFP qu'"une série de mesures sont en cours de lancement pour la rentrée", ajoutant qu'il s'agit "d'ouvrir le capot et voir ce qui peut être amélioré concrètement et rapidement, plutôt que du gros investissement d'un argent qu'on n'a plus".

Mesures budgétaires

Le 11 juillet, les ministres du Travail, de l'Education et des Sports avaient déclaré vouloir "mobiliser davantage les entreprises" pour la découverte des métiers dès le collège ou encore "développer 50.000 places en deux ans" dans les formations en alternance pour les premiers niveaux de qualification.

Les jeunes mettent beaucoup plus de temps à s'insérer sur le marché du travail en France qu'au Royaume-Uni ou en Allemagne, selon une étude publiée en mars par le Conseil d'analyse économique, qui dépend de Matignon.

Autre cause du taux d'emploi plus faible en France que chez ses voisins, les 55-64 ans ont été 61,8% à travailler au deuxième trimestre, soit 1,7 point de plus qu'un an auparavant et 0,3 point de plus qu'au trimestre précédent.

Le taux de chômage des 50 ans et plus reste stable à 4,8% et a baissé de 0,2 point sur un an.

La part des CDI dans l'emploi total s'est tassée de 0,1 point à 51,2% au deuxième trimestre, tandis que celui des indépendants a augmenté de 0,2 point à 9,1%, mais "ce ne sont pas forcément des emplois de très bonne qualité" notamment dans l'auto-entrepreunariat, relève M. Plane.

Le halo autour du chômage, constitué des personnes qui souhaitent un emploi mais n'en recherchent pas ou ne sont pas immédiatement disponibles, atteint 1,9 million de personnes, soit 4,4% de la population des 15-64 ans. Il augmente légèrement sur le trimestre, de 21.000 personnes, mais diminue de 51.000 personnes sur un an.

La stabilité du chômage pourrait toutefois être de courte durée avec les mesures budgétaires annoncées par François Bayrou pour 2026 afin de réduire les dépenses publiques.

Ces mesures impacteront "la croissance, qui elle-même aura un effet sur le marché du travail", prévoit Mathieu Plane.

Des coupes contre lesquelles des syndicats veulent mobiliser à la rentrée, ce qui est aussi l'objectif d'appels divers et variés lancés ces dernières semaines sur les réseaux sociaux pour "tout bloquer" le 10 septembre.