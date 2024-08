Le voilier russe Shtandart fait escale à La Rochelle en dépit des sanctions

Le voilier russe Shtandart, banni des ports européens en raison des sanctions prononcées contre la Russie, a néanmoins obtenu de faire escale à La Rochelle lundi et mardi pour se ravitailler, a-t-on appris mercredi de source portuaire.

Le trois-mâts de 34 mètres de long construit en 1999, réplique exacte d'une frégate du tsar Pierre Le Grand, avait été interdit d'accès au port de Brest et de participation aux Fêtes maritimes de la ville début juillet sur arrêté du préfet du Finistère.

Mais le préfet de Charente-Maritime, lui, a autorisé le navire à faire escale dans le port de plaisance de La Rochelle afin d'assurer son ravitaillement.

"Ça a été autorisé par le préfet de Charente-Maritime, qui a autorité sur tous les ports", a déclaré à l'AFP une source portuaire.

"(Le Shtandart) est arrivé lundi matin, il est reparti mardi après-midi", a ajouté cette source, précisant ne pas connaître la prochaine destination du voilier.

Contactée par l'AFP, la préfecture de Charente-Maritime n'a pas souhaité réagir dans l'immédiat. De source proche des autorités, on indique qu'il ne s'agissait que d'une "escale technique" et qu'il n'y avait aucune raison de l'interdire.

Le capitaine russo-ukrainien Vladimir Martus devant le voilier russe Shtandart à Port-de-Bouc, dans les Bouches-du-Rhône, le 27 avril 2022 AFP/Archives

Sur une vidéo publiée mardi soir sur le compte Instagram du voilier, le capitaine Vladimir Martus est filmé au moment du départ de La Rochelle.

"C'était très beau d'être là, nous avons du carburant, nous avons de la nourriture, l'équipage a pu prendre une douche... Nous allons naviguer pendant une semaine", a ajouté en anglais le propriétaire du navire russe.

Propriété privée, le voilier sillonne les festivals maritimes européens et embarque croisiéristes et stagiaires depuis 1999. En 25 ans, le navire a ainsi embarqué 10.000 personnes et participé à 200 festivals maritimes en Europe.

Le 7 juillet, il s'était pourtant vu barrer l'accès à l'un des plus grands rassemblements du monde, les Fêtes maritimes de Brest.

La préfecture du Finistère avait justifié sa décision par l'application des sanctions européennes contre la Russie après l'invasion de l'Ukraine en février 2022, étendues depuis le 24 juin 2024 aux "navires répliques historiques" ou "ayant battu pavillon russe avant le 24 février 2022".

Le voilier a changé de pavillon début juin et est désormais immatriculé aux îles Cook.

Vladimir Martus avait contesté l'arrêté préfectoral devant le tribunal administratif de Rennes, assurant n'avoir "aucun lien" avec "le régime" de Vladimir Poutine, mais la juridiction avait rejeté sa requête.