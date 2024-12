L'écologiste Jadot plaide pour un gouvernement de gauche avec des ministres du bloc central

Le sénateur écologiste Yannick Jadot (droite) et Raphaël Glucksmann (gauche) lors d'un rassemblement du mouvement Place publique à la Réole dans le sud-ouest de la France le 5 octobre 2024

Le sénateur écologiste Yannick Jadot a plaidé mercredi pour un gouvernement dirigé par la gauche mais incluant "des ministres issus du bloc central", au nom d'un "pacte républicain transitoire" face au blocage institutionnel.

Alors que l'actuel gouvernement Barnier devrait être renversé mercredi par l'adoption d'une motion de censure, M. Jadot a estimé auprès du Figaro qu'il fallait trouver "un accord de non-censure, autour d'un socle restreint de mesures indispensables pour les Français", entre l'alliance de gauche du Nouveau Front populaire et le bloc central macroniste.

Selon l'ancien candidat à la présidentielle, il reviendrait au NFP de constituer le prochain gouvernement "puisque notre coalition est arrivée en tête aux législatives".

"Le centre de gravité du prochain gouvernement doit être beaucoup plus à gauche que ce qu'il est aujourd'hui. Le Premier ministre doit être une personnalité issue de la gauche et des écologistes. Ce champ politique ne manque pas de personnes très capables", a-t-il fait valoir, sans citer de noms.

"Mais à partir du moment où un tel pacte existe, je n'exclus pas qu'il puisse y avoir des ministres issus du bloc central", a-t-il ajouté, à rebours des Insoumis notamment qui rejettent tout accord avec les macronistes.

Selon M. Jadot, gauche et macronistes pourraient s'entendre "sur des sujets transpartisans comme la justice fiscale et sociale, la proportionnelle, l'adaptation au changement climatique, le logement, l'industrie décarbonée, les services publics, les déserts médicaux, la fin de vie, le revenu des agriculteurs sans sacrifier la santé et la biodiversité".

Le sénateur de Paris a renvoyé la balle au bloc central qui "doit choisir entre continuer et formaliser son alliance avec l'extrême droite ou revenir dans le champ de la République, de la démocratie et du progrès".

Dans l'hypothèse où Michel Barnier était effectivement renversé mercredi, et faute de pouvoir engager une nouvelle dissolution de l'Assemblée avant l'été prochain, Emmanuel Macron devra composer avec les équilibres actuels, dans un Palais-Bourbon très fracturé, pour dégager le nom du futur chef de gouvernement.