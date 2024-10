Législative dans l'Isère: Tondelier déplore "les méthodes de bourrins" de ses partenaires

La cheffe des Ecologistes Marine Tondelier a regretté dimanche sur France 3 que Lucie Castets ait dû renoncer à se présenter à une élection législative partielle dans l'Isère, et dénoncé les "méthodes de bourrins" de certains de ses partenaires de la gauche.

La prétendante du Nouveau Front populaire (NFP) pour Matignon, Lucie Castets, a annoncé sa décision vendredi soir. Elle refuse de siéger au sein du groupe de la France insoumise (LFI) à l'Assemblée nationale, ce qui était exigé par le parti de la gauche radicale car cette circonscription fait partie de son quota dans le cadre de l'accord entre les formations de gauche.

"Lucie Castets aurait donc été députée insoumise. C'est l'étiquette qu'on voulait lui coller", a déclaré Marine Tondelier, lors de l'émission "Un dimanche en politique".

Haute fonctionnaire de 37 ans, Lucie Castets n'appartient à aucun des partis du NFP. Elle avait été choisie fin juillet comme candidate de la gauche à Matignon et, après le refus d'Emmanuel Macron de la nommer, a décidé de persévérer en politique.

Cette circonscription de l'Isère est vacante depuis la démission de l'ex-député insoumis Hugo Prévost, 25 ans, exclu du mouvement après des accusations de "faits graves à caractère sexuel" commis notamment lorsqu'il dirigeait le syndicat Union étudiante, proche de LFI.

L'élection partielle, qui doit avoir lieu dans les trois mois, comporte un fort risque de divisions au sein du NFP. Et les socialistes ont déjà désigné une candidate, la conseillère départementale de l'Isère Amandine Germain.

"C'était assez inélégant, je dois dire", a commenté Marine Tondelier. "On ne peut pas travailler comme ça et chacun balancer ses candidats. On a essayé de le faire intelligemment avec Lucie Castets. L'intelligence en politique, parfois ça ne suffit pas", a-t-elle ajouté.

Avant de lancer, en semblant viser à la fois les socialistes et les insoumis: "surtout il faut se préserver des méthodes de bourrins. Et c'est pas parce que des fois vous n'appréciez pas un truc qu'il faut surenchérir en étant encore plus bourrins".

La secrétaire nationale des Ecologistes a reconnu que le candidat de la gauche dans l'Isère devrait être agréé par LFI et appelé à des discussions entre partenaires de gauche.