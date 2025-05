Législative en Bourgogne: Eric Ciotti raille "l'alliance de la honte" contre le RN

Éric Ciotti, ex-président de LR rallié au RN, a qualifié mercredi d'"alliance de la honte" le front républicain formé contre le Rassemblement national en vue du second tour d'une législative partielle, dimanche en Saône-et-Loire.

"C'est une coalition contre-nature de LFI à LR", a fustigé M. Ciotti lors d'une conférence de presse à Chalon-sur-Saône, où il a apporté son soutien au candidat RN Arnaud Sanvert, dont l'élection en juillet 2024 a été invalidée pour irrégularités de comptage.

Au premier tour de la législative partielle dimanche dernier, Arnaud Sanvert a recueilli 32% face à l'ex-LR Sébastien Martin (25,60%), président du Grand Chalon et vice-président du département.

La gauche divisée a échoué à se hisser au second tour: la LFI Fatima Kouriche n'a recueilli que 8,2%, très loin de ses 23% au premier tour de 2024, tandis que le PS Clément Mugnier est arrivé troisième avec 17%. Les deux ont appelé à faire barrage au RN, tout comme la maire de Montceau-les-Mines, Marie-Claude Jarrot, également ex-LR, qui n'a recueilli que 12% au premier tour.

"Ce sont les représentants de l'alliance de la honte", a fustigé M. Ciotti, en accusant Sébastien Martin de bénéficier du "soutien" de LFI.

"Je n’ai pas de réponse à apporter à quelqu'un qui a trahi sa famille politique pour se rallier à Mme Le Pen", a réagi auprès de l'AFP M. Martin. "Aujourd'hui, il est au service de Mme Le Pen et il s'est fondu dans le lepénisme", a-t-il ajouté.

M. Ciotti a également critiqué la position de LR, avec qui M. Martin a dit vouloir siéger à l'Assemblée nationale même s'il n'en a plus la carte. "On entend LR hurler contre le gouvernement et, en même temps, ils sont dans ce gouvernement avec des ministres. Nous, nous sommes pour la clarté", a affirmé M. Ciotti.

Face à la réserve de voix dont pourrait disposer M. Martin, Arnaud Sanvert, un ancien réceptionniste de nuit de 41 ans, ne peut guère espérer qu'un sursaut de participation en sa faveur. Cette dernière n'a atteint que 32,73% au premier tour, soit deux fois moins que l'an dernier. "J'appelle tous les électeurs à se mobiliser", a déclaré M. Ciotti.