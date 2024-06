Législatives 2024 : pourquoi le Front populaire de 1936 reste une référence pour une partie de la gauche française

En faisant liste commune pour les législatives du 30 juin et 7 juillet 2024 au sein du Nouveau Front populaire, les partis de gauche (socialistes, LFI, communistes) et écologistes veulent s’inscrire dans un héritage historique de la gauche d’avant la Seconde guerre mondiale. Certains de leurs adversaires contestent la légitimité de cette analogie. Qu’a fait le Front populaire et que représente-t-il dans la conscience collective ?