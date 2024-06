Législatives britanniques: Farage lance sa campagne avant le débat Sunak/Starmer

Par Marie HEUCLIN et Caroline TAÏX

Le nationaliste Nigel Farage s'est officiellement lancé mardi dans la campagne des législatives britanniques, quelques heures avant le premier débat télévisé opposant le Premier ministre conservateur Rishi Sunak au chef des travaillistes Keir Starmer.

Nigel Farage, 60 ans, a expliqué sous les applaudissements de 500 supporters rassemblés à Clacton-on-Sea (sud-est), où il se présente, qu'il voulait prendre la tête d'une "armée du peuple contre l'establishment".

Lundi, ce proche de Donald Trump a créé la plus grosse surprise de la campagne des élections prévues le 4 juillet en annonçant qu'il prenait la tête du parti Reform UK et se présenterait sous cette étiquette aux législatives, pour "mener la révolte (...) contre le statu quo" dans un pays "où plus rien ne marche".

C'est la huitième fois que ce tribun gouailleur, député européen pendant plus de 20 ans, "brexiter" affirmant son patriotisme, essaie de devenir député à la Chambre des Communes. Son parti n'y a à ce jour aucun siège.

Combinaison de photos du Premier ministre conservateur britannique Rishi Sunak (G) et du leader travailliste Keir Starmer (D) en mai 2024 POOL/AFP

Cette candidature est une mauvaise nouvelle de plus pour le Premier ministre Rishi Sunak, à la tête d'un parti conservateur divisé, épuisé par 14 ans au pouvoir et que Farage entend diviser plus encore.

Selon un sondage YouGov publié lundi, le parti travailliste pourrait remporter la plus grande victoire de son histoire le 4 juillet, bien plus large que celle de Tony Blair en 1997. Des ténors du parti conservateur, comme le ministre des Finances Jeremy Hunt et le ministre de la Défense Grant Shapps, pourraient perdre leur siège.

Le temps du "changement"

M. Sunak, 44 ans, arrivé à Downing Street en octobre 2022, parcourt le pays en tout sens, et affirme être le seul à avoir "un plan". Il multiplie les effets d'annonce, comme par exemple l'intention de revenir à une forme de service militaire obligatoire. Il a soigneusement préparé le débat, et mettra mardi soir toute son énergie à tenter de réduire l'écart avec les travaillistes.

Le travailliste Keir Starmer, 61 ans, reste à l'inverse prudent, soucieux de ne pas mettre en danger l'avance de son parti dans les sondages, à plus de 20 points devant les conservateurs.

Il fait valoir que le temps du "changement" est venu, après cinq Premiers ministres conservateurs.

Fichier vidéo Diffusé à 21H00 (20H00 GMT) sur la chaîne privée ITV, le débat entre les deux hommes doit durer une heure. Ils débattront à nouveau fin juin, à une semaine du vote. D'autres débats télévisés sont aussi prévus entre responsables des principaux partis en campagne.

Ces derniers jours, à la fois Rishi Sunak et Keir Starmer ont affirmé vouloir réduire l'immigration. Les conservateurs ont annoncé mardi leur intention de fixer un nouveau plafond annuel pour les visas afin que l'immigration diminue chaque année. Nigel Farage a lui dit qu'il voulait "zéro" immigration.

Selon les commentateurs politiques, il faut s'attendre lors du débat à des échanges musclés entre deux hommes que tout oppose dans leur parcours, avec un Premier ministre ancien banquier d'affaires millionnaire et un dirigeant travailliste ancien avocat et magistrat, issu d'un milieu modeste.

Le dirigeant travailliste britannique Keir Starmer au Greenock Arts Centre (nord-ouest de Glasgow), le 31 mai 2024 AFP

Rishi Sunak accuse régulièrement son adversaire de ne pas avoir de convictions et de multiplier les revirements. Starmer fustige le chaos créé selon lui par les conservateurs.

Les critiques vireront-elles aux attaques personnelles, sur le passé de banquier de Rishi Sunak ou sur les anciennes affaires traitées par l'avocat, puis procureur, Keir Starmer? Les deux hommes ont déjà pu tester leurs saillies devant le Parlement, où ils se font face chaque mercredi.