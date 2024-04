Législatives en Corée du Sud: le président Yoon à l'épreuve des urnes

Le président de la Corée du Sud, Yoon Suk Yeol, fait face mercredi à l'épreuve des urnes lors d'élections législatives considérées comme un référendum de mi-mandat pour son programme conservateur, à la suite d'une campagne qui a éludé de nombreux problèmes réels du pays.

M. Yoon et son principal adversaire, Lee Jae-myung, du Parti démocrate (centre-gauche), grièvement blessé il y a trois mois dans une attaque au couteau, se sont livrés durant la campagne à une bataille de chiffonniers qui pourrait donner un coup de fouet à un parti antisystème naissant, et rebuter encore davantage les jeunes Fichier vidéo M. Yoon avait battu M. Lee de justesse lors de la présidentielle de 2022. Il a, depuis, mené une politique de fermeté à l'égard de la Corée du Nord tout en renforçant l'alliance de son pays avec les Etats-Unis et en se rapprochant du Japon, ancienne puissance coloniale avec laquelle les querelles historiques sont nombreuses.

Mais Lee Jae-myung, englué dans une série d'enquêtes pour corruption qu'il estime motivées par des considérations politiques, cherche maintenant à se venger, en espérant renforcer la majorité parlementaire de son Parti démocratique (PD), ce qui pourrait lui permettre de destituer M. Yoon.

Han Dong-hoon (g), chef du Parti du pouvoir au peuple (PPP), salue ses partisans, à la veille du scrutin pour les législatives, le 9 avril 2024 à Séoul, en Corée du Sud AFP

"S'il vous plaît, donnez-nous un nombre minimum de sièges que nous pourrons utiliser pour tenir en échec cette opposition immorale et éhontée", a déclaré Han Dong-hoon, chef du Parti du pouvoir au peuple (PPP) de M. Yoon, à la veille du scrutin.

De son côté, M. Lee a appellé à "voter pour empêcher la force politique qui a trahi le peuple d'obtenir une majorité parlementaire".

Des partisans du Parti du pouvoir au peuple (PPP) du président Yoon Suk Yeol lors d'un meeting de campagne à Séoul, le 8 avril 2024 en Corée du Sud AFP

Depuis le début de sa présidence, la cote de popularité de Yoon Suk Yeol n'a jamais décollé, restant souvent autour de 30%, et son absence de majorité parlementaire a entravé son programme politique socialement conservateur.

"J'espère que le prochain Parlement donnera la priorité à la vie des gens", déclare à l'AFP Kim Sung-ju, 61 ans, qui milite pour l'amélioration du système de santé.

Déclin démographique

L'évolution démographique de la Corée du Sud joue toutefois en faveur de M. Yoon, les électeurs âgés -réputés plus conservateurs- étant désormais plus nombreux que les jeunes.

"Les électeurs de plus de 60 ans représentent une base formidable et solidement conservatrice pour M. Yoon", a relevé auprès de l'AFP Sharon Yoon, professeur d'études coréennes à l'université de Notre Dame.

Lee Jae-myung, chef de file de la principale formation d'opposition, le Parti démocrate, lors d'un meeting de campagne à Séoul, le 9 avril 2024 AFP

Le taux d'abstention promet d'être massif chez les jeunes, dont beaucoup se disent découragés par une classe politique dominée par des hommes âgés qui ignorent leurs préoccupations telles que le coût du logement ou la précarité de l'emploi.

Beaucoup estiment que ce travers a été mis en évidence de façon flagrante lors de la tragique bousculade de Halloween à Séoul en octobre 2022 qui avait fait plus de 150 morts, essentiellement des jeunes. Le drame a été imputé à une cascade de négligences de la part des autorités.

"Les gens autour de moi s'intéressent nettement moins à ces élections que la dernière fois. Je pense que c'est parce qu'ils se sentent plutôt déçus", relève Kim Yong-ho, 24 ans, propriétaire d'une entreprise, à l'extérieur d'un bureau de vote dans le district de Gwangjin, à Séoul.

Le ton de la campagne a également rebuté de nombreux électeurs. Le débat politique de fond a été inexistant, remplacé par des appels à "emprisonner" M. Lee ou à "punir" M. Yoon, des discours haineux et une désinformation en ligne qui, redoutent les experts, pourrait conduire à d'autres agressions physiques comme celle dont M. Lee a été victime en janvier.

"J'ai vraiment honte de la politique et du gouvernement de notre pays", souffle Kim Do-kyung, 47 ans, militante pour les femmes migrantes et leurs enfants.

Canard boiteux ou canard mort

Une nouvelle formation, le Parti Reconstruire la Corée, a récemment connu une poussée dans les sondages, capitalisant sur le mécontentement à la fois à l'égard du gouvernement et de l'opposition.

Elle est dirigée par un ancien ministre de la Justice, Cho Kuk, condamné à deux ans de prison pour avoir falsifié des documents afin de faciliter l'accès de ses enfants à des universités prestigieuses. Il a fait appel du jugement.

Ancien ministre de la Justice et chef de file du Parti Reconstruire la Corée, Cho Kuk, lors d'un meeting de campagne à Séoul, le 28 mars 2024 AFP/Archives

Le programme de son parti antisystème est des plus maigres, mais les sondages le donnent au coude-à-coude avec le Parti du pouvoir au peuple (PPP) de M. Yoon. De quoi le transformer en faiseur de roi au Parlement.

"Je vais faire du président Yoon un canard boiteux, puis un canard mort", s'est vanté M. Cho auprès de l'AFP.

Les bureaux de vote ont ouvert à 06H00 (21H00 GMT mardi) et fermeront à 18H00 (09H00 GMT). Les résultats sont attendus dans la nuit de mercredi à jeudi.