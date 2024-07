Législatives: François Ruffin annonce sa réélection dans la Somme

Le député François Ruffin, en rupture avec La France insoumise et investi par le Nouveau Front populaire, s'exprime au soir des résultats des élections législatives, le 7 juillet à Flixecourt dans la Somme

Le député François Ruffin, en rupture avec La France insoumise et investi par le Nouveau Front populaire, a annoncé dimanche depuis la petite ville de Flixecourt sa réélection dans la 1ère circonscription de la Somme, après avoir comblé son large retard face à sa concurrente RN.

La candidate macroniste Albane Branlant, arrivée troisième, avait décidé de se désister dès le soir du premier tour "face au risque" du RN.

Fichier vidéo "Nous l'avons emporté, pas seulement ici mais aussi dans le pays", a lancé François Ruffin, qui accusait sept points de retard à l'issue du premier tour face à Nathalie Ribeiro Billet (RN). "Ce soir les électeurs nous laissent une dernière chance pour la France ", a-t-il ajouté.

Avec 98% des suffrages dépouillés, il obtient 52,9% des voix.

"Il y a quatre semaines nous étions dans le chagrin, au bord du ravin, nous avions une gauche en miettes", a rappelé l'ancien journaliste. "Alors nous lancions aux partis +soyez unis+, nous lancions aux partis +front populaire+, comme pour se réchauffer au feu de notre histoire et comme nos ainés de 1936 on s'en est sortis par le haut (...) et ce soir l'espoir renait" s'est réjoui M. Ruffin.

Electron libre au sein du mouvement LFI, le chef du micro-parti Picardie Debout a affirmé jeudi que sa place ne serait plus dans le groupe de La France insoumise à l'Assemblée s'il était réélu.

"Si nous gouvernons nous ne devons pas le faire comme Emmanuel macron mais avec la conscience que nous aurons une majorité très très relative", "nous devrons gouverner avec respect, tendresse, pour les Françaises et les Français", a-t-il encore dit.

"C'est merveilleux ! Quel soulagement !", lâche Haydée Leblanc, militante Picardie debout d'Abbeville, les yeux rougis par quelques larmes de joie, dans un grand sourire, depuis le QG de François Ruffin, après avoir vécu une campagne "très, très, très dure", où elle a été confrontée à la colère des électeurs.

Derrière ses lunettes à la monture vert pomme, Dorothée Farcy partageait elle-aussi son émotion : "C'était inespéré", dit-elle.