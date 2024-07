Législatives: pour la gauche, le Nouveau Front populaire doit "gouverner"

Les leaders de la gauche assurent dimanche soir que le Nouveau Front populaire est prêt à "gouverner" après des élections législatives qui le place en majorité relative à l'Assemblée nationale, mais divergent quant à l'attitude à adopter sur d'éventuelles alliances.

Fichier vidéo Jean-Luc Mélenchon a estimé que le président de la République avait "le devoir d'appeler le Nouveau Front populaire à gouverner", demandant au Premier ministre Gabriel Attal de "s'en aller".

"Aucun subterfuge, arrangement ou combinaison ne serait acceptable", a martelé l'insoumis, refusant "d'entrer dans des négociations" avec le parti présidentiel à l'issue du second tour des élections législatives.

Le leader LFI Jean-Luc Mélenchon (C) au soir des résultats du second tour des élections législatives, le 7 juillet 2024 à Paris AFP

Pour l'ancien président de la République François Hollande, élu député en Corrèze, il "revient" au contraire au Nouveau Front populaire de "chercher, s'il peut, à agréger d'autres familles politiques", concédant cependant que cela allait être "très difficile".

Raphaël Glucksmann (Place publique), a noté quant à lui la formation d'une "assemblée divisée", appelant à "se comporter en adulte" et "parler", "discuter" et "dialoguer".

"Les Français nous demandent de réussir. Et on accepte ce défi-là", a affirmé Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste qui a perdu son siège au premier tour.

Le député Raphaël Glucksmann (Place publique) répond à des journalistes, le 5 juillet 2024 à Marseille AFP

"Qui est prêt, en France, dans les forces républicaines, à appliquer ce programme ? C'est ça la question", a insisté sur TF1 la cheffe de file des Écologistes, Marine Tondelier. "Nous allons gouverner", a-t-elle insisté, "l'espoir" suscité par le Nouveau Front populaire "ne peut être déçu."

"Ce soir, ce n'est pas le moment des postures" et "ce n'est pas non plus le moment de proposer un ou une Première ministre - c'est trop tôt", a estimé un peu plus tôt dans la soirée la secrétaire nationale des Écologistes.

Le secrétaire national du Parti communiste Fabien Roussel, le 7 juillet 2024 à Paris AFP

Clémentine Autain a appelé les quatre partis de gauche à se réunir lundi pour discuter d'un nom de Premier ministre à proposer à Emmanuel Macron.

Le Nouveau Front populaire est donné en tête du second tour des élections législatives selon des résultats partiels, devant la coalition macroniste Ensemble pour la République et le Rassemblement national, aucun de ces trois blocs n'obtenant la majorité absolue à l'Assemblée.

Le patron du Parti socialiste Olivier Faure s'exprime, le 7 juillet 2024 à Paris AFP

"La défaite du Président de la République et de sa coalition est clairement confirmée" et "la volonté du peuple doit être dorénavant strictement respectée", a dit Jean-Luc Mélenchon, appelant Emmanuel Macron a "s'incliner" et "admettre cette défaite sans tenter de la contourner".

Le Premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a de son côté déclaré que "le rôle du Nouveau Front populaire et en son coeur" du PS serait de "refonder un projet collectif pour notre pays".