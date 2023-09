Législatives serrées en Slovaquie, avec l'Ukraine en toile de fond

Les électeurs slovaques votent samedi pour un scrutin législatif qui s'annonce serré et déterminant pour son soutien à l'Ukraine, après une campagne marquée par la désinformation.

Le vote dans ce pays de 5,4 millions d'habitants, membre de l'UE et de l'Otan, se terminera à 20H00 GMT, les sondages de sortie des urnes étant attendus peu après, alors que les résultats définitifs dimanche matin.

La retraitée Emilia Divilekova, qui a voté à Bratislava, a déclaré que son fils avait quitté la Slovaquie, consterné par la "bande de mafieux, de voleurs et d'assassins" au pouvoir.

"Il vit maintenant à 900 kilomètres de chez lui et j'aimerais qu'il puisse revenir", a-t-elle ajouté.

La victoire se jouera entre le parti de gauche Smer-SD de l'ancien Premier ministre populiste Robert Fico et le parti centriste la Slovaquie progressiste de Michal Simecka, vice-président du Parlement européen, les deux crédités d'environ 20% chacun dans les sondages.

Tout vainqueur des élections nécessitera l'aide d'autres partis pour atteindre la majorité au sein du Parlement de 150 sièges.

Le nouveau gouvernement remplacera celui de coalition de centre droit au pouvoir depuis 2020, qui a changé trois fois en trois ans et qui a fourni une aide militaire et humanitaire considérable à l'Ukraine.

Selon l'analyste politique indépendant Grigorij Meseznikov le vote déterminera l'orientation de la Slovaquie "en matière de politique étrangère, de défense et de sécurité, mais aussi... l'avenir de la démocratie".

Au cours d'une campagne électorale houleuse qui a donné lieu à plusieurs rixes entre candidats, M. Fico s'en est pris aussi bien à l'UE et à l'Otan qu'à la minorité LGBTQ.

Il s'est aussi opposé à toute aide militaire supplémentaire à l'Ukraine qui lutte contre l'invasion russe.

M. Fico a voté dans un village au nord-est de Bratislava, accompagné de sa mère.

Escalopes plus grandes

"En parlant à ma mère, je trouve qu'elle a beaucoup d'expérience et de bon sens, et bien sûr, elle fait les meilleures escalopes", a déclaré M. Fico dans une vidéo publiée sur Facebook.

Il a souligné qu'il voulait une Slovaquie sans "amateurs et gaffeurs sans expérience qui nous entraînent dans des aventures telles que l'immigration et la guerre".

"Et j'aimerais que les escalopes en Slovaquie soient de plus en plus grandes et non de plus en plus petites", a-t-il ajouté.

M. Simecka, quant à lui, a exhorté les Slovaques à "élire l'avenir" et a promis de débarrasser le pays du "passé", en référence aux trois mandats de M. Fico en tant que Premier ministre.

Votant dans une école de Bratislava, il a déclaré qu'il s'attendait à un résultat serré dans lequel "chaque bulletin comptera" et a espéré que le futur gouvernement "continuera à soutenir l'Ukraine".

La Slovaquie est devenue indépendante en 1993, à la suite d'une séparation pacifique avec la République tchèque, après que la Tchécoslovaquie se soit débarrassée en 1989 d'un régime communiste de quatre décennies.

Bien que de nombreux électeurs aient connu ce régime soutenu par Moscou, beaucoup d'entre eux voteront pour des populistes.

Des analyses ont montré que la moitié de la population est encline à croire à la désinformation, largement diffusée par le Kremlin.

"Certains pensent que la paix peut être obtenue en cessant toute aide à l'Ukraine, et c'est là que je ne suis pas d'accord", a déclaré à l'AFP Zuzana Caputova, présidente de la Slovaquie.

Samedi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié la Slovaquie "pour son soutien à l'Ukraine" sur Telegram, après avoir rencontré le ministre slovaque de la Défense à Kiev.

Même niveau

Mme Caputova a déclaré qu'elle chargerait le vainqueur de l'élection de former le prochain cabinet.

Le choix des partenaires de la coalition est large, puisque 11 partis pourraient entrer au Parlement.

M. Fico devrait courtiser Hlas-SD, dirigée par Peter Pellegrini, ancien vice-président de Smer-SD et successeur de M. Fico au poste de chef du gouvernement en 2018.

Hlas-SD est né en 2020 d'une scission au sein du Smer intervenue deux ans après le départ de M. Fico du poste de Premier ministre à la suite du meurtre du journaliste d'investigation Jan Kuciak et de sa fiancée.

M. Kuciak avait révélé l'existence de liens entre la mafia italienne et le gouvernement de Fico dans son dernier article publié à titre posthume.

Des électeurs dans un bureau de vote à Bratislava pour les élections législatives, le 30 septembre 2023 AFP

S'opposant aussi à l'aide à l'Ukraine, les autres partenaires potentiels de M. Fico sont la République (extrême droite) et le Parti national slovaque (SNS) avec lequel il avait déjà gouverné à deux reprises.

La Slovaquie progressiste pourrait se tourner vers les partis de la coalition sortante de centre droit, à savoir Sme Rodina, le parti libéral Liberté et Solidarité (SaS) et le parti centriste Pour le peuple.