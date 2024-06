Législatives: un sondage entrevoit la possibilité d'une majorité absolue pour le RN

Le Rassemblement national allié avec Eric Ciotti est crédité de 250 à 300 députés dans la future Assemblée nationale et disposerait, dans sa fourchette haute, d'une majorité absolue fixée à 289 sièges, selon un sondage Odoxa pour Le Nouvel Obs paru vendredi.

Dans cette étude, l'extrême droite recueille au premier tour des élections législatives 33% d'intentions de vote, devant l'alliance de gauche Nouveau Front populaire (28%) et la majorité présidentielle macroniste (19%).

Une projection en sièges dans l'hémicycle donne une majorité au RN, 160 à 210 députés pour l'ensemble de la gauche, 70 à 120 députés pour la majorité présidentielle et 10 à 50 députés pour Les Républicains et les divers droite.

Selon l'institut, la modélisation a été effectuée sur la base du sondage "en tenant compte pour chaque circonscription des résultats du premier tour des élections législatives 2022 et des intentions de report de vote du corps électoral pour chaque configuration de second tour".

La même étude mesure un taux d'intention de participation de 64%, soit le meilleur depuis 2022, qui "pourrait aboutir à 120 à 170 triangulaires, contre 8 en 2022".

Une autre étude parue vendredi, menée par Ifop Fiducial pour LCI, Le Figaro et Sud Radio, crédite le RN de 35% d'intentions de vote, le Nouveau Front populaire de 29% et la majorité présidentielle de 21,5%.

Selon le sondage mené quotidiennement, les lepénistes obtiendraient 200 à 240 sièges, le NFP de 180 à 210 sièges (et huit à 12 pour des divers gauche), la majorité présidentielle de 180 à 110 sièges, les LR et divers droite de 40 à 60 sièges, des résultats "à interpréter avec prudence compte tenu des incertitudes liées aux configurations de second tour et aux consignes de désistement qui seront données après le premier tour".

Enquête Odoxa réalisée par Internet les 19 et 20 juin auprès d'un échantillon représentatif de 2.006 Français âgés de 18 ans et plus dont 1.861 inscrits sur les listes électorales, selon la méthode des quotas; enquête Ifop-Fiducial menée auprès d'un échantillon de 2.317 personnes inscrites sur les listes électorales, extrait d'un échantillon de 2.500 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marges d'erreur entre 2,0 et 2,3 points.