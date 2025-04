L'Eglise catholique enregistre à nouveau un bond des baptêmes d'adultes et d'adolescents

L'Eglise catholique enregistre de nouveau en 2025 une forte hausse des baptêmes d'adultes (+45%) et d'adolescents (+33%), avec une nette vitalité chez les moins de 25 ans, selon une enquête de la Conférence des évêques de France (CEF) publiée jeudi.

Le nombre d'adultes qui seront baptisés à Pâques a progressé de 45% par rapport à l'an dernier avec 10.384 "catéchumènes" (postulants au baptême), selon cette enquête. Et 13 diocèses, autant ruraux qu'urbains, "ont plus que doublé le nombre d'adultes baptisés".

Fait notable, "la courbe des 18-25 ans est passée au-dessus de celle des 26-40 ans". Si la part des étudiants augmente, "les catéchumènes de milieux populaires (ouvriers, techniciens et employés) restent toujours majoritaires", souligne l'enquête.

La moitié des catéchumènes sont issus de familles de tradition chrétienne mais "on observe depuis quelques années l’importance de ceux et celles qui se déclarent sans tradition religieuse", ajoute le rapport.

Cette hausse a des raisons multiples: "les gens cherchent des raisons d'espérer" et "des repères", a souligné lors d'une conférence de presse Catherine Chevalier responsable de l'accompagnement de la vie chrétienne à la CEF, en évoquant aussi "un désir d'appartenance à une communauté".

A titre de comparaison, l'Eglise catholique a baptisé 194.000 personnes au total en 2023.

Chez les adolescents entre 11 et 17 ans, l'enquête a recensé "plus de 7.400" baptêmes, soit une hausse de 33% (à nombre de diocèses comparables). 35% sont des garçons, et 65% des filles.

"Cette génération de 15-25 ans est vraiment en mouvement aujourd'hui", a affirmé Catherine Lemoine, déléguée pour les adolescents à la CEF. "Elle s'assume, ils sont beaucoup plus à l'aise pour parler de leur foi. Les réseaux sociaux aussi poussent à cela, et ils sont acteurs de leur foi, ils vont d'eux-mêmes aller à la messe".

Cet intérêt de la jeunesse avait déjà été perceptible lors du mercredi des Cendres "où les paroisses ont vu arriver des jeunes inconnus des curés", a ajouté Mme Chevalier.

Un autre signe du regain d'intérêt des jeunes est attendu lors du "Frat", pèlerinage annuel des jeunes d'Ile-de-France, qui devrait rassembler un nombre record de 13.500 lycéens à Lourdes du 12 au 17 avril.

Malgré cette vitalité, le grand défi pour l'Eglise est de conserver ces nouveaux venus après le baptême. "Il y a un challenge pour nous" et "on se mobilise pour ça", a assuré Mme Chevalier.