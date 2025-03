L'Eglise fait le point sur sa lutte contre les violences sexuelles

Trois ans et demi après le séisme du rapport Sauvé sur les violences sexuelles dans l'Eglise catholique, la Conférence des évêques de France (CEF) organise lundi et mardi à Lourdes un "point d'étape" sur les premières mesures de lutte contre ce fléau.

Ce colloque, qui devrait rassembler "plus de 300 participants," est organisé en amont de l'assemblée plénière de la CEF, qui ouvre mardi soir avec pour objectif d'élire un nouveau président.

La journée et demie de rencontres a pour objectif de faire le point sur les différentes initiatives mises en œuvre contre les violences sexuelles "mais aussi d'identifier ce qui reste à faire", explique la CEF dans un communiqué.

Pour cela sont invités des victimes et "des acteurs-clés de l'Eglise et de la société civile, engagés dans la lutte contre les violences sexuelles".

L'établissement Notre-Dame-de-Bétharram, le 28 février 2025 à Lestelle-Bétharram, dans les Pyrénées-Atlantiques AFP/Archives

Les révélations de violences sexuelles à Notre-Dame de Bétharram feront d'autant plus écho au colloque qu'il se tiendra à une vingtaine de kilomètres de l'établissement d'enseignement catholique au cœur du scandale.

L'événement a lieu à la Cité Saint-Pierre, sur les hauteurs de Lourdes, à distance donc d'un autre rappel des violences sexuelles dans l'Eglise: les mosaïques du prêtre slovène Marko Rupnik, accusé d'agressions sexuelles, et qui restent accrochées au sanctuaire, même si elles ne sont désormais plus éclairées la nuit les soirs de processions.

Ce "point d'étape" est organisé trois ans et demi après la publication du rapport de la Ciase (Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise catholique) qui avait estimé à 330.000 le nombre de mineurs victimes depuis les années 1950.

Dans le sillage de ces révélations, l'Eglise avait créé deux instances de reconnaissance pour les victimes et mis sur pied neuf groupes de travail, qui avaient émis des recommandations en mars 2023.

"Long processus"

Où en est-on de la mise en œuvre? Un rapport recensant les avancées de ces dernières années sera présenté lundi matin.

Déjà disponible sur le site de la CEF, ce rapport d'une cinquantaine de pages salue "une réelle volonté de changement" même si "c'est forcément un long processus" car "il s'agit d’entrer dans un changement profond de culture".

Parmi les mesures mises en œuvre: un cours en ligne sur le "risque d'instrumentalisation de la parole de Dieu", une "charte de bientraitance pour la protection des mineurs", un outil d'auto-diagnostic pour les communautés accueillant des mineurs, des procédures d'accueil et de formation des futurs prêtres...

Les rapporteurs invitent toutefois "à ne pas éluder les résistances, les angles morts, les renoncements, et à ne pas se décourager devant l'ampleur du travail".

La présidente de l'Inirr (Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation) de l'Eglise française Marie Derain de Vaucresson donne une conférence de presse à Paris, le 25 mars 2025 AFP/Archives

L'un de points forts de ce colloque sera, mardi matin, la table ronde réunissant le président de la Ciase Jean-Marc Sauvé, et ceux des deux commissions de réparation décidées en 2021: Marie Derain de Vaucresson pour l'Inirr (Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation) et Antoine Garapon pour la CRR (Commission reconnaissance et réparation).

Ces deux instances proposent une démarche restaurative, ainsi qu'une réparation financière pouvant atteindre 60.000 euros. L'Inirr a été saisie par près de 1.600 victimes en trois ans, et la CRR par 1.065 personnes au total.

Lors de la présentation de son rapport 2024 mardi dernier, Marie Derain de Vaucresson avait souligné "une reprise d'activité en février" 2025, y voyant "évidemment une conséquence de la médiatisation des violences sexuelles dans l'Eglise en lien avec l'affaire de Bétharram et les révélations autour de l'abbé Pierre".

En parallèle du colloque, l'association Mouv'Enfants de victimes de violences sexuelles compte organiser lundi dans un hôtel de Lourdes un "faux procès de l'Eglise et de l'Etat pour crime contre l'humanité", avec des victimes et des professionnels de la santé et du droit.