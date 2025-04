L'émissaire spécial de Poutine rencontre à Washington des représentants de l'administration Trump

L'émissaire économique spécial du président russe Vladimir Poutine, Kirill Dmitriev, a rencontré jeudi à Washington des représentants de l'administration Trump, en plein rapprochement entre la Russie et les Etats-Unis.

Il s'agit de la première visite d'un haut responsable russe à Washington depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, à laquelle le président américain Donald Trump assure vouloir trouver une issue rapide en négociant avec Moscou.

"Nous constatons une dynamique positive dans nos relations", a déclaré M. Dmitriev à la presse russe présente à Washington. "Il faudra encore un certain nombre de réunions pour que nous puissions résoudre tous nos différends. (...) Le processus de dialogue et de résolution prendra du temps. Mais, en même temps, il progresse de manière positive et constructive."

"Bien sûr, il y a des désaccords sur différents points, mais il y a un processus, il y a un dialogue qui, selon nous, aidera à surmonter ces désaccords", a-t-il ajouté. "Nous avons également discuté d'une éventuelle coopération dans l'Arctique, dans les métaux rares et dans d'autres secteurs."

Cette rencontre intervient au lendemain de l'annonce par M. Trump de lourds droits de douane à l'encontre de nombreux pays, mais pas la Russie, déjà visée par des sanctions américaines en raison de la guerre et qui n'est officiellement plus un partenaire commercial significatif, selon Washington.

L'émissaire russe a jugé favorablement les droits de douane annoncés par M. Trump, estimant qu'ils "créent un précédent pour une croissance autonome et la création d'emplois durables" aux Etats-Unis.

Interrogé sur cette visite, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a souligné que l'envoyé spécial s'y trouvait "dans le cadre de son mandat", c'est-à-dire pour parler de coopération économique.

Patron du puissant Fonds souverain russe, Kirill Dmitriev n'est pas impliqué dans les pourparlers sur l'Ukraine.

"Pas un processus facile"

Des médias américains ont annoncé son arrivée sur le sol américain dès mercredi, mais la Maison Blanche n'a pas confirmé sa venue à ce stade. Il n'était pas clair s'il s'était déjà entretenu avec des représentants américains.

Selon la chaîne américaine CNN, Kirill Dmitriev doit échanger avec l'émissaire américain Steve Witkoff sur la remise à plat des relations bilatérales, très dégradées par des années de tensions qui ont culminé depuis 2022 et l'invasion de l'Ukraine, soutenue financièrement et militairement par les États-Unis.

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, a pour sa part qualifié de "dynamique" le dialogue depuis plusieurs semaines avec les Etats-Unis "sur les irritants", évoquant "quelques progrès" mais "pas de percées" à ce stade.

M. Dmitriev a également indiqué que "le rétablissement du transport aérien" entre les deux pays avait été évoqué.

Trump "très énervé"

Le 13 mars, c'était Steve Witkoff qui s'était déplacé en personne à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine au Kremlin. Sa visite n'avait toutefois pas permis d'aboutir à une trêve sans conditions des combats en Ukraine, comme proposé par Donald Trump et validé par le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Depuis, le locataire de la Maison Blanche s'est dit "très énervé, furieux" contre son homologue russe, après que Vladimir Poutine eut évoqué l'idée d'une "administration transitoire" en Ukraine, sans M. Zelensky, dans le cadre du processus de paix.

Dans la foulée, il a menacé la Russie de sanctions secondaires visant son pétrole si Moscou et Washington ne parvenaient pas à un accord rapide sur le dossier ukrainien.

Kirill Dmitriev est personnellement sous sanctions américaines depuis 2022 et a eu besoin d'une suspension temporaire de ces restrictions pour obtenir un visa afin de se rendre aux États-Unis.

Photo fournie par l'agence russe Spoutnik montrant le patron du Fonds souverain russe Kirill Dmitriev (à gauche) avec le président russe Vladimir Poutine le 13 janvier 2025 au Kremlin à Moscou POOL/AFP

Il figurait parmi les négociateurs russes lors des pourparlers russo-américains qui se sont tenus le 18 février en Arabie saoudite, quelques jours après le premier appel officiel entre Vladimir Poutine et Donald Trump depuis le retour de ce dernier à la Maison Blanche en janvier.

Né à Kiev sous l'URSS, Kirill Dmitriev connaît très bien les Etats-Unis où il a fait carrière, travaillant auparavant pour la banque Goldman Sachs à New York, ainsi qu'au sein du cabinet de conseil McKinsey. Il est diplômé de l'université de Stanford et de la prestigieuse Harvard Business School.