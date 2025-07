L'envoyé de Trump en Israël, Gaza enterre ses morts par dizaines

L'émissaire américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, est arrivé jeudi en Israël pour "discuter des prochaines étapes" de la guerre à Gaza avec l'allié israélien, sous une pression internationale inédite d'un nombre croissant de pays promettant de reconnaître un Etat de Palestine.

Après 22 mois d'une guerre sans répit contre le Hamas, ce territoire sous blocus israélien est désormais menacé d'une "famine généralisée", selon l'ONU, et totalement dépendant de l'aide humanitaire distribuée par camions ou larguée depuis les airs.

Fichier vidéo Les morts tombés sous les tirs et bombardements israéliens s'y comptent par dizaines chaque jour, dénoncent les sources palestiniennes.

Jeudi matin, plusieurs dizaines de corps, essentiellement des hommes tués par balles la veille autour de camions transportant de l'aide, selon leurs proches, gisaient empilés à la morgue de l'hôpital al-Chifa, dans le nord de Gaza, a constaté un correspondant de l'AFP.

"Douleur du ventre"

L'envoyé spécial du président Donald Trump a rencontré peu après son arrivée le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, selon le service de presse de ce dernier.

Distribution de nourriture à Gaza-ville, le 25 juillet 2025 AFP

"Le moyen le plus rapide de mettre fin à la crise humanitaire à Gaza est que le Hamas CAPITULE ET LIBÈRE LES OTAGES !!!", a tweeté le matin-même M. Trump.

En début de semaine, semblant se distancer de son allié Netanyahu, il s'était inquiété d'une "vraie famine " sévissant à Gaza.

Peu de temps avant l'arrivée de l'émissaire américain, des dizaines de mères et proches d'otages encore aux mains du Hamas ont manifesté devant le bureau du Premier ministre.

"Une mère n'abandonne jamais", proclamaient leurs pancartes, tandis qu'elles appelaient le gouvernement israélien à conclure un "accord global" qui garantirait la libération des 49 otages encore détenus à Gaza, dont 27 ont été déclarés morts par l'armée.

"Mon ventre me fait souffrir depuis 604 jours. Depuis le 7 octobre, mes larmes ont un goût amer, plein de chagrin et d'incertitude. Assez de guerre", a déclaré avec émotion Einav Zangauker, la mère de l'otage Matan Zangauker.

Des habitants de Gaza portent des sacs de farine qu'ils ont reçus après l'entrée de camions d'aide humanitaire par le point de passage de Zikim, dans le nord du territoire, le 27 juillet 2025 AFP

L'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 a entraîné du côté israélien la mort de 1.219 personnes, en majorité des civils, et 251 personnes enlevées ce jour-là. Les représailles d'Israël ont fait au moins 60.239 morts à Gaza, en majorité des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas.

La visite de Steve Witkoff en Israël intervient près de deux semaines après l'échec de négociations indirectes, sous médiation américaine, qatarie et égyptienne, entre Israël et le Hamas en vue d'un cessez-le-feu.

Le gouvernement israélien a annoncé dimanche une pause limitée des combats afin de permettre l'acheminement de l'aide dans le territoire, où vivent quelque 2,4 millions de Palestiniens.

Des corps de Palestiniens tués dans la bande de Gaza, entreposés à la morgue de l'hôpital al-Chifa le 31 juillet 2025 AFP

Mardi, face à "l'incapacité persistante" d'Israël à empêcher une catastrophe humanitaire à Gaza, le Canada a annoncé son intention de reconnaître l'Etat de Palestine, dans la foulée de la France et du Royaume-Uni.

Israël a dénoncé une "campagne de pression internationale déformée" venant "récompenser le Hamas et nuire aux efforts visant à obtenir un cessez-le-feu à Gaza".

Depuis son offensive militaire visant à "éradiquer" le mouvement islamiste et libérer les otages, le gouvernement israélien semble peiner à trancher sur une solution politique pour Gaza, et plus généralement sur une sortie de crise pour le "jour d'après" selon une expression souvent reprise.

Parachutage d'aide humanitaire au-dessus de Al-Zawayda, dans le centre de la bande de Gaza, le 28 juillet 2025 AFP

Dans ce contexte, la frange la plus radicale de la coalition gouvernementale plaide pour un retour des colonies à Gaza, évacuées en 2005 sur ordre d'Ariel Sharon. Et les incidents se multiplient en Cisjordanie, impliquant notamment des colons et des assaillants palestiniens.

"Protéger" les médicaments

Jeudi matin, la Défense civile a annoncé la mort de 58 personnes, tuées la veille au soir par des tirs israéliens autour d'une distribution d'aide dans le nord du territoire, revoyant à la hausse un précédent bilan d'une trentaine de morts.

Des véhicules militaires israéliens sortent de la bande de Gaza, le 1er juillet 2025 AFP

L'armée israélienne a démenti, assurant "n'avoir connaissance d'aucune victime résultant de ses tirs" et parlant de "coups de semonce" visant à disperser un rassemblement "autour de camions d'aide (...) à proximité immédiate" de ses troupes.

Selon des témoins, des camions d'aide ayant franchi le poste de contrôle militaire israélien de Zikim pour se rendre dans des entrepôts du Programme alimentaire mondial (PAM) ont été assaillis par la foule, et des coups de feu ont alors éclaté.

Toujours selon la Défense civile, 38 autres personnes ont été tuées au cours de la nuit et à l'aube dans plusieurs opérations israéliennes. Interrogée par l'AFP, l'armée a dit se renseigner, mais a insisté sur la difficulté de vérifier sans les coordonnées précises de ces divers incidents.

Des proches d'otages retenus à Gaza réclament le retour de leurs proches, à Jérusalam le 31 juillet 2025 AFP

Mercredi, l'ONU a jugé que les conditions de la distribution d'aide aux habitants de Gaza étaient "loin d'être suffisantes", alors que les camions de vivres sont souvent pris d'assaut et pillés.

A tel point que le ministère gazaoui de la Santé a appelé jeudi les habitants "à tout faire pour protéger l'arrivée en toute sécurité d'un convoi" de médicaments d'une "importance cruciale" attendu ce jour à destinatin de plusieurs hopitaux.