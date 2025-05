Léon XIV plaide pour les journalistes emprisonnés, Zelensky l'invite en Ukraine

Léon XIV a appelé lundi à la libération des journalistes emprisonnés dans le monde, en "première ligne" pour rendre compte des conflits comme en Ukraine où le pape a été invité par le président Volodomyr Zelensky.

"Permettez-moi de réitérer la solidarité de l'Eglise avec les journalistes emprisonnés pour avoir cherché et raconté la vérité, et de demander leur libération", a lancé le chef spirituel de 1,4 milliard de catholiques lors d'une audience avec des représentants des médias.

Appelant à "protéger le bien précieux de la liberté d'expression et de la presse", le 267e pape a salué "le courage de ceux qui défendent la dignité, la justice et le droit des peuples à être informés".

Car "seuls les peuples informés peuvent faire des choix libres", a affirmé le successeur de François, décédé le 21 avril, devant des journalistes réunis dans la vaste salle Paul VI du Vatican.

"Vous êtes en première ligne pour narrer les conflits et les espoirs de paix, les situations d'injustice et de pauvreté", a martelé le pape de 69 ans élu jeudi, en appelant la presse internationale à "choisir avec conscience et courage le chemin d'une communication de paix".

Robert Francis Prevost avait déjà exhorté les "grands de ce monde" à la paix dimanche, lors de sa première prière dominicale depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre, et dit sa solidarité avec "les souffrances du peuple ukrainien bien-aimé".

Fichier vidéo A Kiev le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé lundi s'être entretenu avec Léon XIV et l'avoir invité en Ukraine, qui se bat depuis plus de trois ans contre l'invasion russe.

Léon XIV a par ailleurs souligné le défi de "l'intelligence artificielle", un thème qu'il a déjà abordé samedi devant des cardinaux, et qui selon lui nécessite "responsabilité et discernement".

"Une communication bruyante, musclée, n'est pas nécessaire, mais plutôt une communication capable d'écoute, de recueillir la voix des faibles qui n'ont pas de voix", a-t-il lancé, avant de prendre le temps de saluer personnellement plusieurs journalistes présents.

Après le faste et l'enthousiasme populaire qui ont suivi son élection le 8 mai, Robert Francis Prevost va enchaîner les rendez-vous: vendredi, ce sera au tour du corps diplomatique d'être reçu en audience.

"Anneau du pêcheur"

La messe solennelle de son intronisation se tiendra dimanche 18 mai place Saint-Pierre, une cérémonie où sont d'ordinaire présents des chefs d'Etat et de gouvernement étrangers.

Léon XIV (au centre à droite) avec des journalistes au Vatican le 12 mai 2025 AFP

Durant cette célébration il recevra les symboles du pouvoir papal, notamment le pallium (sorte d'étole réservée aux grandes célébrations) et son anneau appelé "anneau du pêcheur".

La semaine suivante auront lieu la première audience hebdomadaire, le mercredi 21 mai, et une rencontre avec la Curie romaine (l'administration du Vatican) le samedi 24.

Il faudra attendre le lendemain, donc le dimanche 25 mai, pour que le pape prenne possession de la basilique Saint-Jean-de-Latran, qui est la cathédrale de la Ville éternelle. Léon XIV prendra ainsi symboliquement possession du diocèse de Rome.

Le pape a aussi prévu de se rendre dans les autres basiliques pontificales de Rome: Saint-Paul-hors-les-murs le mardi 20, et Sainte-Marie-Majeure (dédiée à la Vierge et où est inhumé François) le dimanche 25 mai également.

Il lui faudra aussi assez rapidement trancher sur son lieu de résidence: décidera-t-il de revenir dans les appartements pontificaux, à l'inverse de François qui avait préféré un modeste appartement dans la résidence Sainte-Marthe?

Léon XIV devra en outre arrêter la date et le lieu de son premier voyage.

François avait prévu de se rendre en Turquie fin mai pour le 1.700e anniversaire du Concile de Nicée, un important événement œcuménique.

Léon XIV (centre) lors d'une audience avec des représentants des médias au Vatican le 12 mai 2025 AFP

"Nous sommes en train de le préparer", a-t-il répondu à un journaliste qui l'interrogeait à la fin de l'audience lundi, sans plus de précisions.

Et d'autres événements vont sans doute se rajouter au programme, comme cela a été le cas au cours du weekend passé.

Samedi ainsi, le pape s'est rendu sur la tombe de François à la basilique Sainte-Marie-Majeure, ainsi que dans un important sanctuaire augustinien au sud-est de Rome.