Les amoureux des chiens se retrouvent à Birmingham pour le prestigieux salon canin Crufts

Des milliers de chiens et leurs maitres sont arrivés cette semaine à Birmingham (centre de l'Angleterre) pour la très célèbre exposition canine "Crufts" qui attire chaque année des visiteurs du monde entier et culminera dimanche avec la désignation du plus beau chien de race.

Bakersfield, jeune collie de trois ans, remue la queue, virevolte au son d'une musique folk, passe sous les jambes de sa propriétaire, et achève allongé sur le ventre son passage face à trois juges au visage sévère.

Comme lui, plus de 18.000 chiens vont s'affronter pendant quatre jours dans de multiples épreuves censées mettre en valeur toutes les races, lors de cet évènement organisé par le Kennel Club.

Des chiens arrivent avec leurs propriétaires à l'exposition canine "Crufts", le 9 mars 2024 à Birmingham, dans le centre de l'Angleterre AFP

Et l'un d'entre eux sera désigné dimanche "Best in Show" - le plus beau chien du salon - la récompense la plus prestigieuse, concrétisant souvent l'aboutissement de longues années de travail pour un maître et son chien. L'an dernier, le prix tant convoité est allé à un chien d'eau romagnol venu de Croatie.

Lucy Creek, propriétaire de Bakersfield, se dit ravie de la performance de son ami à quatre pattes, dont c'était la première expérience à Crufts.

"Je pensais qu'il allait être stressé avec tous ces yeux et caméras sur lui mais il est resté détendu. Il était exceptionnel", s'enthousiasme-t-elle.

Outre la catégorie "heelwork", une épreuve de danse, dans laquelle a concouru Bakersfield, les chiens sont notamment départagés dans les catégories d'agilité, de dressage ou de flyball, une course de vitesse derrière des balles de tennis.

Des chiens arrivent avec leur propriétaire à l'exposition canine "Crufts", le 9 mars 2024 à Birmingham, dans le centre de l'Angleterre AFP

L'évènement, qui doit son nom à son créateur Charles Crufts l'ayant organisé pour la première fois en 1891, a attiré l'an dernier quelque 150.000 visiteurs, selon le Kennel Club, qui possède des fédérations dans de nombreux pays.

Véritable institution au Royaume-Uni, où les chiens sont rois, l'épreuve du "Best in Show" est même retransmise en direct sur la chaîne publique Channel 4.

un rêve

Certains propriétaires de chiens ont indiqué à l'AFP être venus d'Italie, des Pays-Bas, d'Allemagne et de Suisse.

Comme Yannick Obarar, qui a conduit depuis Berne pour faire concourir Aurora, de la race Keeshond, caractéristique pour son museau pointu et ses poils gris-ombré rappelant ceux du loup.

Des participantes arrivent avec leurs chiens à l'exposition canine "Crufts", le 8 mars 2024 à Birmingham, dans le centre de l'Angleterre AFP

"Ca a toujours été un rêve de venir à Crufts", explique-t-il à l'AFP. "Aurora est un chien de famille merveilleux. Il est gentil avec les enfants (...) je voulais le montrer au monde".

Un peu plus loin, Lilly, chienne renifleuse, montre ses talents pour retrouver la pièce d'un jeu cachée au milieu de bouteilles en verre.

Son propriétaire, Jamie Pound, a fondé une société de formation de chiens renifleurs, par exemple pour détecter les truffes ou les maladies chez les humains grâce à la signature olfactive que les pathologies laissent sur la salive.

Un bouledogue français primé à l'exposition canine "Crufts", le 7 mars 2024 à Birmingham, dans le centre de l'Angleterre AFP

Mais cette grand-messe de l'élevage canin, est aussi un vaste salon commercial, avec de multiples stands vendant des gâteaux pour chiens, des niches, paniers et couvertures, ou encore des jouets et des laisses.

Dans l'arène principale, Lucy et Bakersflied attendent avec une certaine nervosité les résultats du concours... ce sera une troisième place, pour cette fois.

"Nous continuerons à nous entraîner et à nous améliorer", réagit Lucy, philosophe, qui promet de revenir à Crufts l'an prochain.